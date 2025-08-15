В начале июля стало известно, что бойфренд-иностранец сделал предложение 20-летней дочери Оли Поляковой. Вскоре Маша приняла предложение и вышла за него замуж.

После этого в сети начали распространяться слухи о возможной беременности девушки, и многих заинтересовало, как к этому относится звездная мама. Журналисты прямо спросили Олю Полякову, готова ли она стать бабушкой. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Люкс ФМ".

Ответ певицы был однозначным.

Чтоооо? Ну нет, конечно. Возможно, я еще хочу родить? Нет-нет-нет,

– подчеркнула артистка.

Для справки! Кроме Марии, Оля Полякова с мужем Вадимом также воспитывает дочь Алису.

Дочери Оли Поляковой / Фото из инстаграма певицы

Что Маша Полякова говорила о своей беременности?

Девушка публиковала видео, где отметила, что слышала о сплетнях о ее беременности, однако подчеркнула, что не ждет ребенка. "Когда все думают, что я беременна, а я просто вкусно поела", – с иронией тогда написала Мария под роликом.