"Жесткий разговор": Фагот вспомнил конфликт с Поляковой и резко отозвался о Ефросининой

Известный украинский музыкант и лидер группы ТНМК Олег Михайлюта, более известный как Фагот, откровенно рассказал о конфликте с Олей Поляковой. В начале полномасштабного вторжения между звездами разгорелся жаркий спор из-за перехода на украинский язык в творчестве.

В интервью Алине Острожской артист признался, что пытался объяснить коллеге важность создания украиноязычного контента, однако сначала столкнулся с непониманием и сопротивлением. По его словам, разговор оказался чрезвычайно напряженным.

Она говорила: "И что, я теперь должна петь все на украинском?" Позже я вижу, выходит рекламный тизер, и она пишет: "100% хитов на украинском языке", хотя мне когда-то она просто говорила: "И что, я обязана теперь это делать?"

– вспомнил музыкант.

Фагот убежден, что со временем Полякова все же осознала всю ценность родного языка и необходимость адаптировать свое творчество к новым реалиям. Певец предполагает, что на эту трансформацию повлияли внешние обстоятельства и давление общества.

Я помню этот жесткий разговор, когда я говорил: "Ты понимаешь, что нужно вкладываться в это?" А она не понимала, что это важно. А сейчас поняла. Может, потому что время дало ей по щекам, может, она сама что-то осознала. Она понимает, что нужно подстраиваться. Но все равно – дай Бог,

– подчеркнул вокалист ТНМК.

Полякова / фото из инстаграма

Фагот также вспомнил ситуацию с телеведущей Машей Ефросининой, которая вместе с Олей Поляковой в свое время заявляла, что им "удобнее разговаривать на русском".

Помню, как Ефросинина кричала: "Нам по-русски удобнее". Перешли на украинский? Перешли. Плохо это получается? Нет, неплохо, нормально. Просто нужно немного поработать над собой и привыкнуть к новому. Но они просто не хотели, они понимали, что на них кто-то давит. А потом поняли, что это давление сильнее, чем они себе представляли, и перешли. И слава Богу. Кому-то это не нужно, а им нужна была пощечина,

– отрезал артист

Полякова и Ефросинина / фото из инстаграма

Однако сейчас обе знаменитости создают контент исключительно на государственном языке. Как метко подчеркнул Михайлюта, некоторым просто "нужна была пощечина", чтобы наконец-то приложить усилия над собой, выйти из зоны комфорта и отказаться от языка агрессора.



