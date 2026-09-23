"Киборг": Оля Полякова неожиданно оценила фигуру Тины Кароль и назвала себя бодишеймеркой

Известная украинская певица Оля Полякова откровенно высказалась о внешности своей коллеги по цеху Тины Кароль. Артистка сделала ей неоднозначный комплимент, отметив, что в свои годы Тина выглядит гораздо лучше, чем в начале карьеры.

Оля Полякова никогда не скрывала, что придерживается довольно жесткой позиции в отношении внешнего вида и работы над собственным телом. В новом видео на своем YouTube-канале, во время беседы с персональным тренером Сергеем Шереметой, певица подняла тему бодишейминга и сделала неожиданное признание.

Мне выдвигают обвинения в том, что я занимаюсь бодишеймингом. Я хочу сказать открыто: так, я бодишеймерка,

– откровенно заявила Оля.

Оля Полякова / фото из инстаграма

Она объяснила такую категоричность тем, что глубоко убеждена: любая женщина способна сделать из себя красавицу, если приложит усилия. В качестве идеального примера такой железной самодисциплины Полякова привела Тину Кароль. По словам Оли, от природы ее коллега склонна к полноте, но благодаря невероятной силе воли сумела создать идеальную фигуру.

Посмотрите на Тину Кароль. На самом деле женщина склонна к полноте. Это всегда было видно. Она красива, но была пухленькой,

– вспомнила Полякова о начале карьеры Кароль.

Тина Кароль / фото из инстаграма

Но сейчас, по словам певицы, Тина вызывает только восхищение. Оля обратила внимание на то, что благодаря регулярным тренировкам и жесткой дисциплине сегодня Кароль выглядит гораздо эффектнее и подтянутее, чем 20 лет назад.

Теперь она киборг. Она просто потрясающе выглядит! Она выглядит лучше, чем в 20,

– эмоционально выразилась певица.

Тина Кароль / фото из инстаграма

Стоит напомнить, что Тина Кароль действительно уделяет много времени своему телу. Она регулярно занимается аштанга-йогой и силовыми тренировками. В своих соцсетях артистка часто поражает поклонников видео со сложными асанами, стойками на руках и невероятной растяжкой, ежедневно доказывая, что ее роскошная форма – это результат упорного ежедневного труда.



