"В поезд попал Шахед": Полякова с дочерью едва спаслись от удара по дороге в Польшу

Известная украинская певица Оля Полякова пережила настоящий ужас во время поездки за границу. Поезд, в котором артистка находилась вместе со своей младшей дочерью Алисой, подвергся атаке российских дронов.

Звезда поделилась подробностями жуткой ночи в своем инстаграме. По словам Поляковой, она из соображений безопасности не выходила на связь сразу и ждала, пока минует непосредственная угроза. Пассажирский рейс, следовавший в Польшу, пришлось экстренно эвакуировать целых три раза.

"Шахед" попал в поезд / скриншот из видео

Во время последней тревоги людям пришлось спасаться бегством прямо в темноте. Именно в этот момент вражеский беспилотник поразил поезд.

Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что когда такое происходит – ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, следовавший в Польшу, трижды эвакуировали. В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Потому что мы очень быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе,

– призналась артистка.

Эвакуация / фото из инстаграма

Певица добавила, что до сих пор находится в шоковом состоянии из-за пережитого стресса. Она пообещала позже раскрыть больше подробностей, ведь некоторые моменты этой эвакуации ее откровенно поразили.

Я выйду поговорить об этом позже, потому что мне есть что сказать, и я во многом потрясена,

– поделилась эмоциями Полякова.

Оля Полякова / фото из инстаграма

Напомним, что 13 сентября представители "Укрзализныци" официально сообщили о вражеском ударе по локомотиву пассажирского поезда. Инцидент произошел в Волынской области, ориентировочно в двух километрах от границы с Польшей. К счастью, в результате атаки никто из пассажиров не пострадал.