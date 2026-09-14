Зірка поділилася подробицями моторошної ночі у своєму Instagram. За словами Полякової, вона з міркувань безпеки не виходила на зв'язок одразу і чекала, поки мине безпосередня загроза. Пасажирський рейс, який прямував до Польщі, довелося екстрено евакуювати аж тричі.

Шахед влучив у потяг / скриншот з відео

Під час останньої тривоги людям довелося рятуватися втечею просто у темряві. Саме в цей момент ворожий безпілотник поцілив у транспорт.

Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається – нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив "Шахед". Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху,

– зізналася артистка.

Евакуація / фото з інстаграму

Співачка додала, що досі перебуває в шоковому стані від пережитого стресу. Вона пообіцяла згодом розкрити більше деталей, адже деякі моменти цієї евакуації її відверто вразили.

Я вийду поговорити пізніше про це, бо маю багато що сказати і я багато чим шокована,

– поділилася емоціями Полякова.

Оля Полякова / фото з інстаграму

Нагадаємо, що 13 вересня представники "Укрзалізниці" офіційно повідомляли про ворожий удар по локомотиву пасажирського потяга. Інцидент стався у Волинській області, орієнтовно за два кілометри від кордону з Польщею. На щастя, внаслідок атаки ніхто з пасажирів не постраждав.



