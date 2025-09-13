Рэпер OTOY женился на любимой: первые фото новоиспеченных супругов
- Рэпер OTOY женился на Марии Гаврилюк, соосновательнице украинского бренда Gunia Project.
- Фотографии с любимой OTOY опубликовал в Instagram, получив поздравления от известных лиц, таких как Надя Дорофеева и Наталья Жижченко.
Рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) сообщил, что женился на возлюбленной – соосновательнице украинского бренда Gunia Project Марии Гаврилюк. Он показал романтические фото с женой.
Другими подробностями OTOY пока не поделился. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм рэпера.
Для фотосессии OTOY выбрал черный костюм, который состоит из пиджака и шортов, и белую рубашку. Мария Гаврилюк надела длинное платье на бретельках и обула кеды, свой образ девушка дополнила венком.
Мы поженились!,
– коротко подписал рэпер фотографии.
В комментариях под сообщением влюбленных поздравили Надя Дорофеева, фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, ROXOLANA (Роксолана Сирота), Екатерина Сильченко, Женя Янович, Роман Щербань и другие.
Что известно об отношениях OTOY и Марии Гаврилюк?
OTOY публично рассказал, что находится в отношениях с Марией Гаврилюк в День святого Валентина, 14 февраля 2025 года. Он трогательно обратился к девушке и признался ей в любви.
Рэпер сделал предложение избраннице в марте в итальянском городе Комо, где находился на саммите.
"Я думал написать стихотворение. У меня не получилось. Поэтому с фразой "ты сейчас офигеешь" я стал на колено и сказал: "Выходи за меня". Она офигела, – вспоминал он.
OTOY делился, что они с Марией планируют свадьбу, ведущим которой будет Фима Константиновский, а также хотят обвенчаться.