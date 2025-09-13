Укр Рус
13 сентября, 13:23
2

Рэпер OTOY женился на любимой: первые фото новоиспеченных супругов

Мария Примыч
Основні тези
  • Рэпер OTOY женился на Марии Гаврилюк, соосновательнице украинского бренда Gunia Project.
  • Фотографии с любимой OTOY опубликовал в Instagram, получив поздравления от известных лиц, таких как Надя Дорофеева и Наталья Жижченко.

Рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) сообщил, что женился на возлюбленной – соосновательнице украинского бренда Gunia Project Марии Гаврилюк. Он показал романтические фото с женой.

Другими подробностями OTOY пока не поделился. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм рэпера.

Тоже интересно Рэпер OTOY, который готовится к свадьбе, неожиданно заговорил об отцовстве

Для фотосессии OTOY выбрал черный костюм, который состоит из пиджака и шортов, и белую рубашку. Мария Гаврилюк надела длинное платье на бретельках и обула кеды, свой образ девушка дополнила венком.

Мы поженились!, 
– коротко подписал рэпер фотографии.

OTOY и Мария Гаврилюк поженились / Фото из инстаграма рэпера

OTOY с любимой / Фото из инстаграма рэпера

OTOY женился / Фото из инстаграма рэпера

В комментариях под сообщением влюбленных поздравили Надя Дорофеева, фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, ROXOLANA (Роксолана Сирота), Екатерина Сильченко, Женя Янович, Роман Щербань и другие.

Что известно об отношениях OTOY и Марии Гаврилюк?

  • OTOY публично рассказал, что находится в отношениях с Марией Гаврилюк в День святого Валентина, 14 февраля 2025 года. Он трогательно обратился к девушке и признался ей в любви.

  • Рэпер сделал предложение избраннице в марте в итальянском городе Комо, где находился на саммите.

  • "Я думал написать стихотворение. У меня не получилось. Поэтому с фразой "ты сейчас офигеешь" я стал на колено и сказал: "Выходи за меня". Она офигела, – вспоминал он.

  • OTOY делился, что они с Марией планируют свадьбу, ведущим которой будет Фима Константиновский, а также хотят обвенчаться.