Рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) сообщил, что женился на возлюбленной – соосновательнице украинского бренда Gunia Project Марии Гаврилюк. Он показал романтические фото с женой.

Другими подробностями OTOY пока не поделился. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм рэпера.

Для фотосессии OTOY выбрал черный костюм, который состоит из пиджака и шортов, и белую рубашку. Мария Гаврилюк надела длинное платье на бретельках и обула кеды, свой образ девушка дополнила венком.

Мы поженились!,

– коротко подписал рэпер фотографии.

OTOY и Мария Гаврилюк поженились / Фото из инстаграма рэпера

OTOY с любимой / Фото из инстаграма рэпера

OTOY женился / Фото из инстаграма рэпера

В комментариях под сообщением влюбленных поздравили Надя Дорофеева, фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, ROXOLANA (Роксолана Сирота), Екатерина Сильченко, Женя Янович, Роман Щербань и другие.

Что известно об отношениях OTOY и Марии Гаврилюк?