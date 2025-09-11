OTOY, в частности, рассекретил, как хочет назвать детей. Пишет Show 24 со ссылкой на шоу "Ближе к звездам".

Тоже интересно Не в Украине: рэпер OTOY рассекретил, где и когда сделал предложение любимой

Первого (ребенка – Show 24) будет звать, если это будет мальчик, Лука. А если будет девочка – Тереза. Я договорился, а ей (Марии Гаврилюк – Show 24) придется смириться,

– смеется OTOY.

Рэпер также поделился, что они с любимой планируют организовать свадебную вечеринку, ведь говорит, что масштабное празднование "не ко времени", а также – пожениться в церкви.

Будем жить до старости лет в мире и согласии. Обязательно роспись, венчание. Я же львовянин, со святой Галичины. Как же мы – и не венчаться,

– сказал он.

Что известно об отношениях OTOY и Марии Гаврилюк