OTOY, зокрема, розсекретив, як хоче назвати дітей. Пише Show 24 з посиланням на шоу "Ближче до зірок".
Першу (дитину – Show 24) буде звати, якщо це буде хлопчик, Лука. А якщо буде дівчинка – Тереза. Я домовився, а їй (Марії Гаврилюк – Show 24) доведеться змиритися,
– сміється OTOY.
Репер також поділився, що вони з коханою планують організувати весільну вечірку, адже каже, що масштабніше святкування "не на часі", а також – взяти шлюб в церкві.
Будемо жити до старості літ у мирі й злагоді. Обов'язково розпис, вінчання. Я ж львів'янин, зі святої Галичини. Як же ж ми – та не вінчатися,
– сказав він.
Що відомо про стосунки OTOY і Марії Гаврилюк
Нагадаємо, що громадськості про стосунки OTOY і Марії Гаврилюк стало відомо 14 лютого 2025 року. Репер присвятив коханій зворушливий допис в інстаграмі з нагоди Дня святого Валентина.
Він освідчився дівчині в італійському місті Комо в березні, коли перебував там на саміті.
"Я думав написати вірш. У мене не вийшло. Тому з фразою "ти зараз офігієш" я став на коліно і сказав: "Виходь за мене". Вона офігіла", – пригадував репер.
Однак OTOY оголосив про весілля лише у липні зі сцени Atlas Festival. Раніше репер ділився, що вони з коханою планують святкування на вересень, а ведучим буде Фіма Константиновський.