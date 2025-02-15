Репер OTOY розсекретив, що його кохана – Марія Гаврилюк, співзасновниця бренду Gunia Project. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм В'ячеслава Дрофи (це справжнє ім'я OTOY).

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OTOY опублікував спільне чорно-біле фото з дівчиною у День святого Валентина. Він звернувся до обраниці з теплими словами та зізнався їй у коханні.

Ти – моя причина ходити в душ два рази на день, слідкувати за фігурою, писати музон, *башити айтішку, запам'ятовувати рагульські жарти, робити кроки до власного бізнесу, хотіти дітей не колись, а в недалекому майбутньому, уявляти найкрасивіше весілля, переставати жерти шкідливу їжу. I love you, bae, – написав репер.



OTOY і Марія Гаврилюк / Фото з інстаграму OTOY

В'ячеслав Дрофа (OTOY) – 26-річний хіп-хоп та реп-виконавець, музикант та автор пісень. Артист родом зі Львова. Став впізнаваним репером після треку "Стержень", який записав разом з alyona alyona, Kalush та іншими виконавцями.

Також OTOY у травні 2023 виступив на Євробаченні-2023, яке проходило від України у Великій Британії. В'ячеслав поєднує музичну кар'єру з професією Lead UX Designer.