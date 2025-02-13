25-річна акторка розповіла скільки років її бойфренду та розсекретила, якими є їхні стосунки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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Так, з'ясувалося, що Ірина Кудашова перебуває в стосунках з чоловіком, який на 10 років старший від неї. За її словами, він не пов'язаний ані з медіасферою, ані з театром, ані з кіно.

Він мене підтримує. Він знав, що я акторка, що в мене є інстаграм, що я знімаю контент. Він розумів, що я можу цілуватися в кадрі з іншими хлопцями, що це моя робота. Він від самого початку був до цього готовий, із собою поговорив, напевно, домовився і сказав, що наші стосунки важливіші, ніж ревнощі. В нас ніколи не було ніяких сварок на цю тему,

– розповіла акторка.

Інтерв'ю з Іриною Кудашовою: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Ірині Кудашовій приписували роман з колегою Богданом Осадчуком. Вони разом знімалися в серіалі "Школа", грали у виставі "Наші Кайдаші" та брали участь в різних проєктах. До того ж неодноразово публікували спільний контент в соцмережах. Водночас акторка заявила, що вони з Богданом не зустрічаються, а є лише друзями.