25-летняя актриса рассказала сколько лет ее бойфренду и рассекретила, каковы их отношения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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Так, выяснилось, что Ирина Кудашова находится в отношениях с мужчиной, который на 10 лет старше. По ее словам, он не связан ни с медиа сферой, ни с театром, ни с кино.

Он меня поддерживает. Он знал, что я актриса, что у меня есть инстаграм, что я снимаю контент. Он понимал, что я могу целоваться в кадре с другими парнями, что это моя работа. Он изначально был к этому готов, с собой поговорил, наверное, договорился и сказал, что наши отношения важнее, чем ревность. У нас никогда не было никаких ссор на эту тему,

– рассказала актриса.

Интервью с Ириной Кудашовой: смотрите видео онлайн

Заметим, Ирине Кудашовой приписывали роман с коллегой Богданом Осадчуком. Они вместе снимались в сериале "Школа", играли в спектакле "Наши Кайдаши" и участвовали в различных проектах. К тому же неоднократно публиковали совместный контент в соцсетях. В то же время актриса заявила, что они с Богданом не встречаются, а являются лишь друзьями.