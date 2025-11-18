Грязно ведете игру, – Parfeniuk резко высказался об известном лейбле из-за удаления его клипа

С YouTube исчезло видео на песню "Врубай" певца Parfeniuk. Артист заявил, что платформа удалила его клип из-за жалобы лейбла Papa music.

Певец сообщил об этом на своей странице в инстаграме. Он резко высказался о лейбле.

Долго думали, кто у нас такой пакостник на рынке, теперь все очевидно. Только вы так грязно ведете игру. Артисты, у которых раньше были проблемы с релизами, посмотрите сюда,

– написал Parfeniuk.



Исполнитель также добавил скриншот с ютуба. Там указано, что лейбл Papa music пожаловался на трек Parfeniuk "Врубай", потому что он якобы является плагиатом на песню "Девушка" от Quest Pistols, Wellboy и Parfeniuk.



В Papa music пока не отреагировали на скандал. Однако Parfeniuk удалил эмоциональные истории и добавил, что ведет диалог с лейблом. Пока неизвестно, как закончится история.



Напомним, ранее не только Parfeniuk жаловался на грязную игру от коллег в шоубизнесе. Злата Огневич рассказывала, что после премьеры одного из своих дуэтов на ее страницу состоялась атака ботов. Артистка призвала коллег к справедливой конкуренции. Также о подобных инцидентах делилась артистка KOLA.

Parfeniuk тоже жалуется на чужие клипы

Интересно, что блогер и певец Вова Цыган два дня назад рассказал на странице в тиктоке о том, что Parfeniuk пожаловался на его новый клип "Хованки", из-за чего видео удалили с YouTube.

"Я всегда слушал твои песни, вдохновлялся твоим творчеством и даже поддерживал твои треки у себя в тиктоке. А ты снял мой клип просто так, ничего не сказав. Для чего ты это делаешь? И что оно тебе дает?" – задавал вопрос парень.