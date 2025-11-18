Брудно ведете гру, – Parfeniuk різко висловився про відомий лейбл через видалення його кліпу

З YouTube зникло відео на пісню "Врубай" співака Parfeniuk. Артист заявив, що платформа видалила його кліп через скаргу лейблу Papa music.

Співак повідомив про це на своїй сторінці в інстаграмі. Він різко висловився про лейбл.

Довго думали, хто в нас такий капосник на ринку, тепер все очевидно. Тільки ви так брудно ведете гру. Артисти, в яких раніше були проблеми з релізами, гляньте сюди,

– написав Parfeniuk.



Parfeniuk про лейбл Papa music / Фото з інстаграм-сторіз Parfeniuk

Виконавець також додав скриншот з ютубу. Там вказано, що лейбл Papa music поскаржився на трек Parfeniuk "Врубай", бо він нібито є плагіатом на пісню "Дівчина" від Quest Pistols, Wellboy та Parfeniuk.



Parfeniuk про лейбл Papa music / Фото з інстаграм-сторіз Parfeniuk

У Papa music наразі не відреагували на скандал. Однак Parfeniuk видалив емоційні історії й додав, що веде діалог з лейблом. Наразі невідомо, як закінчиться історія.



Parfeniuk про лейбл Papa music / Фото з інстаграм-сторіз Parfeniuk

Нагадаємо, раніше не тільки Parfeniuk скаржився на брудну гру від колег у шоубізнесі. Злата Огнєвіч розповідала, що після прем'єри одного зі своїх дуетів на її сторінку відбулась атака ботів. Артистка закликала колег до справедливої конкуренції. Також про подібні інциденти ділилась артистка KOLA.

Parfeniuk теж скаржиться на чужі кліпи

Цікаво, що блогер і співак Вова Циган два дні тому розповів на сторінці в тіктоці про те, що Parfeniuk поскаржився на його новий кліп "Хованки", через що відео видалили з YouTube.

"Я завжди слухав твої пісні, надихався твоєю творчістю і навіть підтримував твої треки у себе в тіктоці. А ти зніс мій кліп просто так, нічого не сказавши. Для чого ти це робиш? І що воно тобі дає?" – ставив запитання хлопець.