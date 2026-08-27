Show24 Музыка Спустя 10 лет после выхода: хит Ирины Федишин "Чужие уста" покорил TikTok
27 августа, 15:43
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Спустя 10 лет после выхода: хит Ирины Федишин "Чужие уста" покорил TikTok

София Хомишин

Динамичный трек Ирины Федишин "Чужие уста", вышедший еще в июне 2016 года, неожиданно обрел второе дыхание. Спустя десять лет после релиза песня стала настоящим вирусным хитом в TikTok, заполонив ленты пользователей.

Украинцы массово снимают под эту песню забавные видео о ревности, а сама певица уже возвращает композицию в свою концертную программу, сообщает 24 Канал.

Песня "Чужие уста" рассказывает о болезненном расставании, ревности и осознании того, что бывший возлюбленный теперь будет обнимать другую.

Сегодня эти жизненные строки пользователи активно используют в своих мемах. Они снимают смешные ролики, обыгрывая текст песни в бытовых ситуациях. Например, девушки иронизируют над своей "неревнивой" натурой, когда парень просто поздоровался с продавщицей или не лайкнул историю в инстаграме.

К тренду присоединяются не только обычные пользователи, но и известные инфлюенсеры. В частности, популярная блогерша Даша Кубик также сняла видео под этот хит в TikTok.

@kubikrombik

ЧУЖІ ВУСТА Й ВІДБИВНА БУДУТЬ ТЕБЕЕЕЕ ЦІЛУВАТИ

♬ оригінальний звук - LYUKSI

Не менее популярными стали и каверы на эту песню. Украинцы перепевают "Чужие уста" и исполняют ее на фортепиано и гитаре, делясь своими версиями в соцсетях.

@currly_23 Чужі уста - Ірина Федишин (cover) #coversong #guitar #solo ♬ оригинальный звук - curly23

Как Федишин отреагировала на популярность песни?

Сама Ирина Федишин призналась, что приятно удивлена новой волной популярности своего трека. Артистка поблагодарила слушателей за то, что они продолжают поддерживать украинскую музыку.

Буду и я в тренде. Не знаю, что случилось с этой песней, но она возвращается в мою концертную программу,
– отметила артистка.

Ирина действительно включила хит в свою концертную программу. 24 августа во время фестиваля "Код нации" в "Артеке Прикарпатья", который проходил по случаю Дня Независимости Украины, она исполнила "Чужие уста" вживую. Особенно трогательно было видеть, как дети разного возраста вместе с певицей пели слова этой популярной песни.

Впрочем, популярность трека – не единственная радостная новость в жизни Ирины Федишин. Недавно стало известно, что артистка в третий раз станет мамой.

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