Спустя 10 лет после выхода: хит Ирины Федишин "Чужие уста" покорил TikTok

Динамичный трек Ирины Федишин "Чужие уста", вышедший еще в июне 2016 года, неожиданно обрел второе дыхание. Спустя десять лет после релиза песня стала настоящим вирусным хитом в TikTok, заполонив ленты пользователей.

Украинцы массово снимают под эту песню забавные видео о ревности, а сама певица уже возвращает композицию в свою концертную программу, сообщает 24 Канал.

Песня "Чужие уста" рассказывает о болезненном расставании, ревности и осознании того, что бывший возлюбленный теперь будет обнимать другую.

Сегодня эти жизненные строки пользователи активно используют в своих мемах. Они снимают смешные ролики, обыгрывая текст песни в бытовых ситуациях. Например, девушки иронизируют над своей "неревнивой" натурой, когда парень просто поздоровался с продавщицей или не лайкнул историю в инстаграме.

К тренду присоединяются не только обычные пользователи, но и известные инфлюенсеры. В частности, популярная блогерша Даша Кубик также сняла видео под этот хит в TikTok.

Не менее популярными стали и каверы на эту песню. Украинцы перепевают "Чужие уста" и исполняют ее на фортепиано и гитаре, делясь своими версиями в соцсетях.

Как Федишин отреагировала на популярность песни?

Сама Ирина Федишин призналась, что приятно удивлена новой волной популярности своего трека. Артистка поблагодарила слушателей за то, что они продолжают поддерживать украинскую музыку.

Буду и я в тренде. Не знаю, что случилось с этой песней, но она возвращается в мою концертную программу,

– отметила артистка.

Ирина действительно включила хит в свою концертную программу. 24 августа во время фестиваля "Код нации" в "Артеке Прикарпатья", который проходил по случаю Дня Независимости Украины, она исполнила "Чужие уста" вживую. Особенно трогательно было видеть, как дети разного возраста вместе с певицей пели слова этой популярной песни.

Впрочем, популярность трека – не единственная радостная новость в жизни Ирины Федишин. Недавно стало известно, что артистка в третий раз станет мамой.