R&B-икона Сиара в пятый раз станет мамой: певица показала первые снимки с беременным животиком

Звезда нулевых и настоящая икона R&B Сиара готовится вновь стать мамой. 40-летняя певица официально подтвердила, что ждет пятого ребенка.

Она поделилась радостной новостью в своем инстаграме, опубликовав милое видео и фото с заметно округлившимся животиком.

В видео камера медленно скользит вдоль веревки, на которой под солнышком сушатся белые футболки. В конце ролика появляется сама Сиара в простой белой майке, джинсах с низкой посадкой и с бигуди в волосах. Она мило вешает на веревку крошечный детский комбинезончик. После этого певица поворачивается к объективу с улыбкой и показывает пять пальцев, намекая на пополнение в семье.

Чтобы у поклонников не осталось сомнений, следующим кадром стало фото с футболками, на которых были написаны имена четырех старших детей звезды.

Еще один человек для любви,

– лаконично отметила под публикацией Сиара.

Сиара беременна / Фото из инстаграма певицы

Для артистки это будет уже четвертый общий ребенок от ее мужа, суперзвезды НФЛ Рассела Уилсона. Сейчас пара воспитывает 9-летнюю дочь Сиену, 6-летнего сына Вина и 2-летнюю малышку Амору.

Также братика или сестричку ждет старший сын певицы – 12-летний Фьючер Захир Уилберн. Мальчик родился от предыдущих отношений Сиары с известным рэпером Future.

Кстати, пока Сиара готовила важное объявление о своей беременности, другая звезда уже стала мамой. На днях актриса Натали Портман родила третьего ребенка.