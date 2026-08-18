Невозможно поверить: Пэрис Гилтон эмоционально отреагировала на внезапную смерть Гейдена Панеттьери

Американская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон не смогла сдержать эмоций из-за трагической утраты. Знаменитость трогательно обратилась к своей покойной подруге Хейден Панеттьери, которая внезапно ушла из жизни в возрасте 36 лет.

Голливудские звезды на протяжении многих лет поддерживали тесные дружеские отношения. Поэтому известие о смерти американской актрисы стало для Пэрис настоящим потрясением. Светская львица призналась в своем инстаграме, что ее сердце переполнено болью, ведь она до сих пор не может осознать и принять эту утрату.

Разбита горем из-за потери моей подруги Хейден. Она была невероятно светлым человеком – такой талантливой, сильной, доброй и полной любви и света. Невозможно поверить, что ее больше нет,

– написала Хилтон в своих соцсетях.

Чтобы достойно почтить память близкого человека, Пэрис поделилась серией теплых архивных фотографий. На этих снимках звезды искренне улыбаются и позируют еще во времена своей беззаботной юности. Хилтон заверила, что навсегда сохранит самые ценные совместные моменты.

Я всегда буду хранить в сердце нашу дружбу, все воспоминания, которые мы разделили, и особые моменты, которые мы пережили вместе. Мое сердце с ее семьей и всеми, кто любил ее, в это невероятно тяжелое время. Буду любить тебя вечно, Хейден. Покойся с миром, ангел. Нам тебя очень, очень не хватит,

– тронула своим обращением бизнес-леди.

Пэрис Хилтон и Хейден Панеттьери / фото из инстаграма

Напомним, жизнь 36-летней американской актрисы Хейден Панеттьери трагически оборвалась в воскресенье, 16 августа. Звезда была бывшей невестой украинского чемпиона Владимира Кличко, от которого родила дочь Каю. На данный момент точная причина смерти знаменитости остается неизвестной, однако правоохранительные органы уже приступили к выяснению первых обстоятельств и подробностей трагедии.