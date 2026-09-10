То самое "платье мести": легендарное платье принцессы Дианы выставят на аукцион

Культовое черное платье от Christina Stambolian, навсегда вошедшее в историю моды как "платье мести" леди Ди, выставят на аукцион. Уже в декабре его продадут на торгах Sotheby's в Нью-Йорке.

Эксперты прогнозируют, что окончательная стоимость наряда может легко превысить отметку в один миллион долларов. О предстоящем аукционе сообщила газета The Daily Mail.

Перед торгами платье покажут в разных городах мира. Увидеть его можно будет в Лондоне, Гонконге и Женеве. После этого наряд вернется в Нью-Йорк, где его выставят перед аукционом.

Принцесса Диана надела это платье только один раз – в июне 1994 года. Она появилась в нем на благотворительном вечере журнала Vanity Fair в лондонской галерее Serpentine.

Обтягивающий черный силуэт, открытые плечи, высокие каблуки, красная помада и массивный чокер с жемчугом создали невероятно элегантный образ. По словам стилистки Анны Харви, Диана выбрала этот наряд в последний момент, ведь хотела "выглядеть на миллион долларов".

Дело в том, что в тот же день вышло скандальное телеинтервью принца Чарльза, в котором он публично признал супружескую измену. Поэтому смелый образ Дианы восприняли как своеобразный ответ мужу. Этот откровенный и смелый выход принцессы мгновенно затмил признание мужа в прессе и вошел в историю моды как "платье мести".

В 1997 году Диана продала его на благотворительном аукционе. Вырученные средства были переданы организациям, помогающим людям с раком и ВИЧ/СПИДом.

Теперь впервые за 30 лет знаменитое платье снова выставят на торги. Его предварительная оценка составляет от 150 до 300 тысяч долларов. В то же время из-за большой популярности платья окончательная сумма продажи может оказаться значительно выше и даже превысить отметку в миллион долларов.

Вообще вещи принцессы Дианы и раньше привлекали внимание коллекционеров. В частности, на одном из аукционов за более чем миллион долларов продали ее знаменитый красный свитер с овечками.