Експерти прогнозують, що фінальна вартість вбрання може легко перетнути позначку в один мільйон доларів. Про майбутній аукціон повідомило The Daily Mail.

Перед торгами сукню покажуть у різних містах світу. Побачити її можна буде в Лондоні, Гонконзі та Женеві. Після цього вбрання повернеться до Нью-Йорка, де його виставлять перед аукціоном.

Принцеса Діана одягнула цю сукню лише один раз – у червні 1994 року. Вона з'явилася в ній на благодійному вечорі журналу Vanity Fair у лондонській галереї Serpentine.

Обтислий чорний силует, відкриті плечі, високі підбори, червона помада та масивний чокер із перлами створили неймовірно елегантний образ. За словами стилістки Анни Гарві, Діана обрала цей лук в останню мить, адже хотіла "виглядати на мільйон доларів".

Річ у тім, що того ж дня вийшло скандальне телевізійне інтерв'ю принца Чарльза, в якому він публічно визнав подружню зраду. Тому сміливий образ Діани сприйняли як своєрідну відповідь чоловікові. Цей відвертий та сміливий вихід принцеси миттєво затьмарив зізнання чоловіка в пресі й увійшов в історію моди як "сукня помсти".

У 1997 році Діана продала її на благодійному аукціоні. Виручені кошти передали організаціям, які допомагають людям із раком та ВІЛ/СНІДом.

Тепер вперше за 30 років знамените вбрання знову виставлять на торги. Його попередня оцінка становить від 150 до 300 тисяч доларів. Водночас через велику популярність сукні фінальна сума продажу може бути значно вищою та навіть перевищити позначку в мільйон доларів.

Взагалі речі принцеси Діани й раніше привертали увагу колекціонерів. Зокрема, на одному з аукціонів за більше як мільйон доларів продали її знаменитий червоний светр з овечками.