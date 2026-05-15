Европа была в восторге: что известно о победителях Украины на Евровидении

Украина участвует в певческом конкурсе с 2003 года. За это время мы трижды забирали кубок победителя. Впервые это произошло в 2004 году, второй раз – в 2016 году, а в третий раз – в 2022 году.

Интересно, что годы, когда мы занимали первые места, были особенными в истории Украины. Это – Оранжевая революция, первые годы войны на Донбассе, когда Россия оккупировала Крым, а также начало полномасштабной войны. Каждый представитель нашей страны по праву получил свою победу, хотя страна-агрессор до сих пор пытается доказать, что выигрыш Украины – политический. Но кому интересно мнение тех, кто в последние годы даже не представлен на Евровидении.

Поскольку юбилейный конкурс сейчас в разгаре, то 24 Канал предлагает узнать интересную информацию о трех украинских победителей, которых Европа полюбила всем сердцем.

Руслана – Wild Dances (2004)

Украинская певица представляла нашу страну в Стамбуле с "Дикими танцами". Ее победа была первой для Украины, и что интересно, это был второй год, когда наша страна участвовала в Евровидении.

Песня соединила карпатские мотивы, современную хореографию и энергичное шоу. Тогда Руслана получила 280 баллов.

Козырем певицы стало и то, что на пресс-конференции она угощала журналистов водкой, салом и даже учила играть на трембите.

На выступление она надела кожаный костюм с меховой накидкой, что напоминало образ амазонки. И это точно сыграло свою роль, когда определяли победителя конкурса.

Джамала – "1944" (2016)

В 2015 году Украина не участвовала в конкурсе из-за войны, но уже через год нашу страну представила Джамала с песней "1944". Артистка выступала в Стокгольме, а ее трек рассказывал о трагических событиях прошлого, которые не должны повториться снова. На написание композиции звезду вдохновили рассказы ее бабушки о депортации крымских татар и аннексия Крыма. Так впервые на сцене Евровидения прозвучала крымскотатарская речь.

Европейцы почувствовали месседж исполнительницы, поэтому Джамала получила 534 балла и одержала победу.

И как без этого. Россияне заявляли о политизированности текста, однако Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил конкурса.

А что касается ее образа, то на певице был костюм синего цвета. Брюки расшиты кружевным узором, а объемные рукава добавили женственности образу. К слову, костюм создавал Иван Фролов.

После такого успеха артистка подписала контракт с Universal Music Group, который выпустил ее альбом "1944" в Европе и в США. А в 2023 году эта песня попала в тройку лучших песен Евровидения, по версии британского издания The Guardian.

Кроме того, в 2024 году артистка была единственным представителем украинского шоубизнеса, кто спел на Олимпиаде-2024 в Париже. Тогда Джамала использовала момент и напомнила, что Украина нуждается в поддержке.

Kalush Orchestra – Stefania (2022)

Группа была создана в 2021 году, а уже через год поехал представлять Украину на Евровидение, когда Россия начала полномасштабную войну. Украинский коллектив отправился представлять нашу страну в итальянский Турин.

Трек был написан еще до начала большой войны, однако после Евровидения он стал неофициальным символом поддержки матерей и родной земли. После выступления Олег Псюк на сцене выкрикнул: "Help Mariupol, help Azovstal now!". Украинцы хорошо помнят как тогда вся страна переживала за защитников в Мариуполе, которые оказались во вражеском окружении. И в сети сразу начали писать, что это нарушает правила конкурса, который "вне политики", однако Украину никто не дисквалифицировал.

Kalush Orchestra получили 192 балла от жюри и 439 баллов от зрителей, что на тот момент стало рекордным публичным голосованием. После конкурса коллектив продал награду в виде хрустального микрофона, а полученные средства были переданы на ВСУ.

Многие еврофаны говорили, что Украина получила незаслуженную победу. Мол, группа победила только из-за того, что в их стране идет война.

Выступление группы было по-настоящему уникальным. Артисты собрали аутентичные наряды из музеев по всей стране, а розовая панамка стала изюминкой номера. Копию головного убора потом надевали на себя фаны Евровидения, а оригинал продали на благотворительном аукционе.

После победы песня Stefania возглавила чарты Apple Music в Польше, Латвии, Литвы, Эстонии и стала самым прослушиваемым треком в восточноевропейских и центральноазиатских странах.

Позже о группе заговорили в США, ведь фотография Kalush Orchestra появилась на Таймс-Сквер.

Интересно, что вчера, 14 мая, было ровно 4 года как Kalush Orchestra победили на певческом конкурсе.

Как eurovisionworld по состоянию на 14 мая, представительница Украины сейчас находится на 10 месте в общем рейтинге с коэффициентом победы всего в 2%.

А вот в первую тройку входят: Финляндия – 37%, Греция – 13% и Дания – 11%.