Много слез счастья, – победительница "Холостяка-12" показала первые фото со свадьбы

23 сентября Екатерина Лозовицкая, которая ранее победила в 12-м сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", вышла замуж. Ее избранником стал певец Гидаят Сеидов, известный под псевдонимом GEED. Он также был участником 13-го сезона "Голоса страны".

Первыми фотографиями со свадьбы и своими эмоциями от этого важного события Лозовицкая поделилась в инстаграме.

Это был самый счастливый день в моей жизни. Так много слез счастья… Навсегда семья,

– написала Лозовицкая.

На церемонию Екатерина надела кружевное платье на тонких бретелях и дополнила его длинной полупрозрачной фатой. В руках невеста держала букет из желтых кал. Гидаят выбрал для свадьбы белый костюм.

Что известно об отношениях пары?

О отношениях с Гидаятом Екатерина Лозовицкая впервые рассказала в начале августа, а уже через несколько недель объявила о помолвке. Пара встречается около полугода.

Екатерина и Гидаят познакомились благодаря урокам вокала – девушка записалась на занятия к будущему возлюбленному. Сначала они просто дружески общались, а впоследствии мужчина первым признался в своих чувствах.

Признание в любви состоялось в одном из торговых центров Киева. Для Екатерины тогда устроили неожиданный флешмоб: Гидаят спел для нее на сцене, после чего опустился на одно колено и сделал предложение.

Тем временем фронтмен Måneskin Дамиано Давид женился на Дав Кэмерон в Италии.