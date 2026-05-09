Победительница Евровидения отказалась выступать на юбилейном шоу в Вене и назвала причину

Турецкая певица Сертаб Эренер, победительница Евровидения-2003, отказалась выступить в финале Евровидения-2026.

Об этом она сообщила в своих инстаграм-сторис и даже раскрыла причину такого своего решения.

Гранд-финал юбилейного 70-го песенного конкурса Евровидение запланирован на 16 мая и состоится в Вене на арене Wiener Stadthalle.

Артистка решила отказаться от участия в шоу из-за сложной международной ситуации. Также она отметила, что на эту дату у нее уже запланирован концерт. Выступление состоится в Стамбуле на площадке KüçükÇiftlik Park.

Я вам скажу кое-что, чего никто не знает: меня пригласили в Вену на финальный вечер, чтобы выступить на Евровидении. Но из-за текущей мировой политической ситуации я не захотела там быть. И, кроме того, 16 мая у меня уже был запланирован собственный концерт,

– сказала Сертаб Эренер.

Видео с этим заявлением сохранили пользователи и опубликовали на ютуб-канале New Türk Tv.

В то же время организаторы Евровидения все равно подготовили для финала отдельное выступление со звездами прошлых лет. Среди них будут и украинские артистки. В частности, на сцене появятся Руслана, победительница 2004 года с песней "Дикие танцы", и Верка Сердючка, которая в 2007 году заняла второе место с хитом Dancing Lasha Tumbai.

Также выступят Александр Рыбак, Lordi, Max Mutzke, Кристиан Костов и Эрика Викман. Это будет специальный интервал-акт под названием "Праздник! – Лучшее воссоединение всех звезд Евровидения". Об этом сообщили на сайте Евровидения.

Что известно об участии Турции в Евровидении?

Турция впервые приняла участие в Евровидении в 1975 году. С тех пор страна выходила на сцену конкурса 34 раза. Наибольший успех принесло выступление Сертаб Эренер, которая в 2003 году победила с песней Everyway That I Can.

В то же время в 2012 году Турция решила прекратить участие в конкурсе. Причиной стали несогласия с новыми правилами голосования и форматом финала. В частности, стране не нравилось, что часть результата определяет жюри, а часть – зрители, а также что некоторые страны автоматически попадают в финал без отбора. Речь идет о так называемой Big Five – это Италия, Германия, Франция, Испания и Великобритания. Эти страны проходят в финал без отбора, поскольку являются крупнейшими финансовыми донорами Европейского вещательного союза (EBU).