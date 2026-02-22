Обращается к девушке-блогеру: в сети распространяют новое видео с парнем Евы Мишаловой

В социальных сетях продолжаются обсуждения по поводу вероятного похищения Игоря Комарова, парня блогера Евы Мишаловой. Информация до сих пор не является официально подтвержденной, в то же время новые детали и материалы регулярно продолжают появляться в пространстве.

В телеграм-каналах, в частности, Instamania, публикуют якобы новое видео с Игорем Комаровым. В нем парень обращается к девушке, Евы Мишаловой.

Он просит не верить слухам о его гибели, которые якобы распространяют, чтобы прекратить поиски.

Меня никто не найдет. Я тебя очень прошу: мне нужна медицинская помощь. У меня начинается заражение. Поговори со своими родными. Меня никто не собирается убивать. Времени очень и очень мало,

– говорит Игорь Комаров в ролике.

В этом видео Игорь также показывает перебинтованную конечность и снова просит перевести похитителям средства, ведь до сих пор "никто не забросил ни копейки".

Новый видеоматериал снова обсуждают в сети. Кто-то верит и сочувствует Игорю, другие же выдвигают собственные версии и снова сомневаются в правдивости видео.

Что известно о ситуации?