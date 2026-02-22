Обращается к девушке-блогеру: в сети распространяют новое видео с парнем Евы Мишаловой
- В социальных сетях обсуждают видео, где Игорь Комаров, парень блогера Евы Мишаловой, утверждает, что ему нужна помощь и отрицает слухи о своей гибели.
- Существуют сомнения относительно правдивости этой истории, поскольку отсутствуют официальные комментарии.
В социальных сетях продолжаются обсуждения по поводу вероятного похищения Игоря Комарова, парня блогера Евы Мишаловой. Информация до сих пор не является официально подтвержденной, в то же время новые детали и материалы регулярно продолжают появляться в пространстве.
В телеграм-каналах, в частности, Instamania, публикуют якобы новое видео с Игорем Комаровым. В нем парень обращается к девушке, Евы Мишаловой.
Он просит не верить слухам о его гибели, которые якобы распространяют, чтобы прекратить поиски.
Меня никто не найдет. Я тебя очень прошу: мне нужна медицинская помощь. У меня начинается заражение. Поговори со своими родными. Меня никто не собирается убивать. Времени очень и очень мало,
– говорит Игорь Комаров в ролике.
В этом видео Игорь также показывает перебинтованную конечность и снова просит перевести похитителям средства, ведь до сих пор "никто не забросил ни копейки".
Новый видеоматериал снова обсуждают в сети. Кто-то верит и сочувствует Игорю, другие же выдвигают собственные версии и снова сомневаются в правдивости видео.
Что известно о ситуации?
- На днях в телеграмм-каналах распространились видео, где Игорь Комаров просит помощи. Он заявил, что "серьезная организация" якобы вывезла его в другую страну и требует 10 миллионов долларов, а сам парень получил травмы.
- В пабликах указывают, что парня похитили чеченцы во время отдыха на Бали (ранее фото оттуда делилась блогер Ева Мишалова). В другом видео Игорь Комаров рассказывает, что был владельцем одного из мошеннических колл-центров, якобы действовали благодаря прикрытию некоторых чиновников.
- История, которая разлетелась в соцсетях, вызывает значительные сомнения. Это отмечает и журналист Виталий Глагола. В частности, не поступало обращений в украинские правоохранительные органы, индонезийские СМИ не публиковали подобной информации, – все это довольно нетипично.
- Существует версия, что скандал вымышленный, а его используют как инструмент для раскрутки профиля блогера Евы Мишаловой. Сама девушка не комментировала ситуацию, а ее сестра сообщила, что Еве "сейчас очень трудно". В сети распространяют и другие мнения относительно громкого инфоповода. Сейчас важно дождаться комментариев от официальных источников.