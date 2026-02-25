Исчезновение парня блогера Мишаловой на Бали: полиция раскрыла детали дела
- Полиция Бали расследует исчезновение украинца Игоря Комарова и проверяет видео, которые стали вирусными в соцсетях.
- Исчезновение якобы произошло вблизи поселка Джимбаран. Полиция допросила 10 свидетелей и осмотрела место инцидента.
Появляется новая информация относительно украинца Игоря Комарова, которого якобы похитили на Бали. В полиции сообщили, что активно расследуют дело и проверяют подлинность видео, которые стали вирусными в социальных сетях.
Руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали сделал заявление для журналистов, пишет издание Kompas. Как рассказал правоохранитель, полицию округа Южный Кута сообщили об инциденте еще вечером в воскресенье, 15 февраля.
Заявителем был друг Игоря Комарова. По его словам, инцидент произошел вблизи поселка Джимбаран. Пострадавший с двумя товарищами тренировались ездить на мотоциклах по неровным местностям.
По дороге один из друзей заметил, что Игорь и его друг исчезли. Он узнал, что на них якобы напали неизвестные люди. Друг Комарова пытался самостоятельно найти товарища, но обнаружил только его мобильный телефон, сумку и кошелек.
Полиция Бали также занимается расследованием видео, которые публиковали в соцсетях с Игорем Комаровым. Киберполиция пытается выявить источник, откуда был загружен ролик.
Также известно, что полиция допросила 10 свидетелей, осмотрела место инцидента и собрала доказательства. Правоохранители хотят как можно скорее решить дело, чтобы сохранить имидж Бали как безопасного места.
В СМИ добавляют, что жертва может быть сыном влиятельного человека из Украины. В полиции подчеркивают, что это "иностранный турист" и просят не прибегать к предположениям.
Где находится якобы похищенный украинец – до сих пор неизвестно, пишет Bali Post.
Что известно о вероятном похищении Игоря Комарова?
- С 21 февраля в телеграмм-каналах распространяют информацию о том, якобы Игоря Комарова, бойфренда блогера Евы Мишаловой, похитили чеченцы на Бали. В сети вирусились видео якобы с Игорем, где мужчина говорит об избиениях и травмах. Похитители требуют от родителей и близких Комарова 10 миллионов долларов.
- В другом видео Игорь Комаров говорит, что был совладельцем одного из мошеннических колл-центров. Второй совладелец – Ермак Петровский. Говорят, что его также похитили, но мужчине удалось убежать.
- Еще в одном ролике Комаров обращается к девушке, Еве Мишаловой. Он просит выплатить 10 миллионов долларов и обращается за медицинской помощью. Блогер никак не комментирует ситуацию, а ее сестра сообщила, что Ева в безопасности.
- После якобы похищения Комарова полиция Бали провела рейд, но следов похитителей не нашли.