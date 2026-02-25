Исчезновение парня блогера Мишаловой на Бали: полиция раскрыла детали дела

Появляется новая информация относительно украинца Игоря Комарова, которого якобы похитили на Бали. В полиции сообщили, что активно расследуют дело и проверяют подлинность видео, которые стали вирусными в социальных сетях.

Руководитель отдела по связям с общественностью полиции Бали сделал заявление для журналистов, пишет издание Kompas. Как рассказал правоохранитель, полицию округа Южный Кута сообщили об инциденте еще вечером в воскресенье, 15 февраля.

К слову Обращается к девушке-блогеру: в сети распространяют новое видео с парнем Евы Мишаловой

Заявителем был друг Игоря Комарова. По его словам, инцидент произошел вблизи поселка Джимбаран. Пострадавший с двумя товарищами тренировались ездить на мотоциклах по неровным местностям.

По дороге один из друзей заметил, что Игорь и его друг исчезли. Он узнал, что на них якобы напали неизвестные люди. Друг Комарова пытался самостоятельно найти товарища, но обнаружил только его мобильный телефон, сумку и кошелек.

Полиция Бали также занимается расследованием видео, которые публиковали в соцсетях с Игорем Комаровым. Киберполиция пытается выявить источник, откуда был загружен ролик.

Также известно, что полиция допросила 10 свидетелей, осмотрела место инцидента и собрала доказательства. Правоохранители хотят как можно скорее решить дело, чтобы сохранить имидж Бали как безопасного места.

В СМИ добавляют, что жертва может быть сыном влиятельного человека из Украины. В полиции подчеркивают, что это "иностранный турист" и просят не прибегать к предположениям.

Где находится якобы похищенный украинец – до сих пор неизвестно, пишет Bali Post.

Что известно о вероятном похищении Игоря Комарова?