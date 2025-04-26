В черном платье и кружевной вуали: элегантная королева Летиции на прощании с Папой Франциском

26 апреля в Ватикане попрощались с Папой Римским Франциском, который умер в возрасте 88 лет. Король и королева Испании, Филипп VI и Летиция, посетили похороны понтифика.

Король и королева Испании шли под руку, когда прибыли на площадь Святого Петра. Для прощания с Папой Римским Франциском Летиция выбрала элегантный образ, информирует Show 24.

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Королева Летиция надела черное платье с круглым вырезом и рукавами три четверти. Свой образ она дополнила черной кружевной вуалью, туфлями на низком каблуке и сумочкой в тон. Король Филипп VI также придерживался дресс-кода. Он прибыл в черном костюме, белой рубашке с галстуком и туфлях.

Филипп VI и Летиция на похоронах Папы Римского Франциска / Фото Getty Images

Похороны Папы Римского Франциска

Как пишет Hello, король Филипп VI и королева Летиция присоединились к ряду королевских особ, чтобы почтить память покойного Папы Римского Франциска. В частности, княгиня Монако Шарлин прибыла со своим мужем, князем Альбером II. Она также выбрала черное платье и вуаль для прощания с понтификом.

Принц Уэльский, Уильям, присутствовал от имени своего отца – короля Великобритании Чарльза III. Кроме того, похороны посетили мировые лидеры, в частности президент и первая леди США, Дональд и Мелания Трамп, президент и первая леди Франции, Эммануэль и Брижит Макрон, Владимир и Елена Зеленские.

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