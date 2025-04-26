В черном платье и кружевной вуали: элегантная королева Летиции на прощании с Папой Франциском
- 26 апреля в Ватикане прошли похороны Папы Римского Франциска, на которых присутствовали королевские особы, в частности король и королева Испании, Филипп VI и Летиция.
- Королева Летиция выбрала элегантный образ с черным платьем и вуалью, а король Филипп VI был одет в черный костюм.
26 апреля в Ватикане попрощались с Папой Римским Франциском, который умер в возрасте 88 лет. Король и королева Испании, Филипп VI и Летиция, посетили похороны понтифика.
Король и королева Испании шли под руку, когда прибыли на площадь Святого Петра. Для прощания с Папой Римским Франциском Летиция выбрала элегантный образ, информирует Show 24.
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Королева Летиция надела черное платье с круглым вырезом и рукавами три четверти. Свой образ она дополнила черной кружевной вуалью, туфлями на низком каблуке и сумочкой в тон. Король Филипп VI также придерживался дресс-кода. Он прибыл в черном костюме, белой рубашке с галстуком и туфлях.
Похороны Папы Римского Франциска
Как пишет Hello, король Филипп VI и королева Летиция присоединились к ряду королевских особ, чтобы почтить память покойного Папы Римского Франциска. В частности, княгиня Монако Шарлин прибыла со своим мужем, князем Альбером II. Она также выбрала черное платье и вуаль для прощания с понтификом.
Принц Уэльский, Уильям, присутствовал от имени своего отца – короля Великобритании Чарльза III. Кроме того, похороны посетили мировые лидеры, в частности президент и первая леди США, Дональд и Мелания Трамп, президент и первая леди Франции, Эммануэль и Брижит Макрон, Владимир и Елена Зеленские.
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