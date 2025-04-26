На прощание с Папой Франциском прибыли Владимир и Елена Зеленские. По сообщениям иностранных СМИ, люди встретили президента Украины аплодисментами, когда он появился на площади Святого Петра, пишет Show 24.

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Украинская президентская чета прибыла на похороны Папы Римского Франциска в черных нарядах. Елена Зеленская надела костюм, состоящий из брюк и жакета, к которому она прикипела брошь, и блузку. Первая леди дополнила свой образ черными солнцезащитными очками.

Владимир Зеленский появился в брюках, легкой куртке и рубашке без галстука. Ранее украинский лидер неоднократно говорил, что будет носить костюм, когда завершится война.

Зеленские на похоронах Папы Франциска / Фото Getty Images

Романтический момент между Дональдом и Меланией Трамп

Отметим, что на прощание с Папой Римским Франциском также прибыли президент и первая леди США. Перед поездкой между Меланией и Дональдом Трампом произошел романтический момент. Американский лидер обнял свою жену перед тем, как они сели на борт вертолета Marine One, чтобы отправиться в Ватикан.

Кстати, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского Франциска. Сообщалось, что они проведут дальнейшие переговоры после богослужения по понтифику.