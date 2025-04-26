Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail. Президентская чета отправлялась в Ватикан в пятницу.
Не пропустите В Ватикане проходят похороны Папы Римского: онлайн-трансляция
Дональд Трамп обнял Меланию перед посадкой на борт вертолета Marine One. Они не часто проявляют чувства на публике. Кстати, похороны Папы Франциска – одно из редких мероприятий, которое первая леди США посещает вместе с мужем, поскольку она придерживается более дистанцированного подхода к своим обязанностям.
Дональд Трамп обнял Меланию / Фото Getty Images
На похороны Папы Франциска Мелания Трамп отправилась в тренче от Dolce & Gabbana. Первая леди США дополнила свой образ большими черными солнцезащитными очками, черными туфлями Roger Vivier и черной сумкой Hermès Birkin. Дональд Трамп появился в темном костюме, белой рубашке и голубом галстуке.
Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images
В Ватикане прощаются с Папой Франциском
- 26 апреля в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском, который умер несколько дней назад. Церемония погребения проходит на открытом воздухе перед базиликой Святого Петра.
- На прощание с Франциском уже прибыли Владимир и Елена Зеленские, Дональд и Мелания Трамп.
- Напомним, что о смерти Папы Франциска стало известно 21 апреля. Он умер в возрасте 88 лет. Понтифика похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.