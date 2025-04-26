Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail. Президентське подружжя вирушало до Ватикану у п'ятницю.

Не пропустіть У Ватикані відбувається похорон Папи Римського: онлайн-трансляція

Дональд Трамп обійняв Меланію перед посадкою на борт вертольота Marine One. Вони не часто проявляють почуття на публіці. До речі, похорон Папи Франциска – один із рідкісних заходів, який перша леді США відвідує разом з чоловіком, оскільки вона дотримується більш дистанційованого підходу до своїх обов'язків.

Дональд Трамп обійняв Меланію / Фото Getty Images

На похорон Папи Франциска Меланія Трамп вирушила в тренчі від Dolce & Gabbana. Перша леді США доповнила свій образ великими чорними сонцезахисними окулярами, чорними туфлями Roger Vivier та чорною сумкою Hermès Birkin. Дональд Трамп з'явився у темному костюмі, білій сорочці та голубій краватці.

Дональд та Меланія Трамп / Фото Getty Images

У Ватикані прощаються з Папою Франциском