Пономарев, Огневич, Гросу и другие: что нового послушать в конце лета

Конец лета принес немало музыкальных новинок от украинских артистов. Среди премьер – как патриотические композиции, так и легкие летние треки, а также неожиданные творческие эксперименты.

Некоторые из них уже успели привлечь внимание слушателей и попасть в музыкальные чарты. Далее в материале 24 Канала рассказываем о новых песнях украинских артистов, которые можно добавить в свой плейлист.

Александр Пономарев

Народный артист представил патриотическую композицию "Ты – из Украины". Первые строки песни артист написал еще в 2025 году во время воздушной тревоги. Через год фейсбук напомнил ему об этом посте именно в момент очередной тревоги. Пономарев вновь опубликовал написанные строки, а впоследствии дополнил их и создал полноценную песню.

Александр Пономарев – "Ты – из Украины": смотрите видео онлайн

ZLATA OGNEVICH

Злата Огневич представила совместный трек с артистом МАКО. Их песня "Дом" рассказывает о тоске по родному краю, детских воспоминаниях и желании вернуться домой. Что интересно, композиция сочетает украинский и французский языки.

Закриваю очі і бачу рідний дім. Спогади мої, я торкатимусь їх знову. Небо поверни мене туди, де рідний дім. Поведуть дороги, ведуть дороги,

– звучит в композиции.

ZLATA OGNEVICH и МАКО – "Дом": смотрите видео онлайн

Маша Кондратенко

Исполнительница выпустила трек об отношениях. В новой песне "Тип с Рейтарской" она с иронией рассказывает о романе с парнем из киевской Золотоворотской тусовки. Он разбирается в вине, читает Ницше, слушает винил, фотографирует на пленку и знает самые модные места Киева. Кажется, это идеальный вариант для отношений. Однако со временем героиня все чаще начинает вспоминать бывшего. Сравнивая их, она понимает, что на самом деле скучает по простоте, спонтанности и человеку, с которым не нужно было ничего объяснять.

Маша Кондратенко – "тип с Рейтарской": смотрите видео онлайн

Алина Гросу

Еще одну песню о неудачной любви представила Алина Гросу. "Глупая любовь" – зажигательный летний трек об отношениях, которые в очередной раз не оправдали ожиданий. В композиции певица рассказывает о знакомом многим сценарии: он снова выбрал не тебя, обещания остались лишь словами, а роман закончился так же внезапно, как и начался. Но вместо того, чтобы грустить, GROSU предлагает танцевать и отпускать прошлое.

GROSU – "Глупая любовь": смотрите видео онлайн

VOLIANSKA

Тему непростых отношений продолжила молодая украинская певица VOLIANSKA. В песне "Кусь" она рассказывает о любви, которая поначалу была полна нежности и надежды на общее будущее. Героиня мечтала о счастливых отношениях и браке, однако в итоге они принесли ей разочарование и боль.

VOLIANSKA – "Кусь": смотрите видео онлайн

iSKra

О силе и свободе быть собой поет iSKra в новом треке "Эта девушка". Песня посвящена женщинам, которые не хотят подстраиваться под навязанные обществом шаблоны. Певица использовала в композиции собственный опыт. Раньше ей не раз говорили, что она "слишком громкая", однако iSKra не считает это недостатком. Наоборот, именно открытость и возможность свободно проявлять себя она называет частью своей харизмы. В песне артистка напоминает: женщина может быть тихой и нежной или яркой и страстной – и в каждом из этих проявлений нет ничего неправильного.

iSKra – "Эта девушка": смотрите видео онлайн

Артур Логай

Известный актер решил попробовать себя в музыке и выпустил собственный трек "Она". Он не только исполнил композицию, но и сам написал для нее текст и музыку.

Логай – "Она": смотрите видео онлайн

Алена Омаргалиева

Завершаем подборку клипом ALENA OMARGALIEVA на песню "Музыко", которая уже успела стать вирусной в TikTok.

Мне хотелось, чтобы "Музыко" была именно об этом – о нас, настоящих. О тех, кто держится, продолжает жить, находит силы улыбаться, любить и беречь свое, даже когда рядом война. И в то же время – о тех, кто сегодня далеко, но душой остается здесь. Где бы ни оказался украинец, частичка его сердца всегда знает дорогу домой,

– говорится в описании к видеоработе.

Алена Омаргалиева – "Музыко": смотрите видео онлайн

К слову, недавно мы также рассказывали, как песня Ирины Федишин "Чужие уста" спустя 10 лет после выпуска неожиданно обрела новую волну популярности и покорила TikTok.