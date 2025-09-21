Известная порноактриса Джозефина Джексон покинула Украину и назвала причину: "От греха подальше"
- Порноактриса Джозефина Джексон покинула Украину.
- Она объяснила это строгими законами против порнографии.
Известная украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, выехала за пределы страны. Она назвала причину, почему покинула Украину.
Сообщает Show 24 со ссылкой на ее страницу в соцсети Х (бывший Twitter).
В социальных сетях появились слухи, что порноактриса якобы дает взятки СБУ, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами. Она опровергла эту информацию, отметив, что сейчас находится за пределами Украины. Решение уехать женщина приняла после того, как полиция начала проверки и обыски моделей OnlyFans.
Решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне,
– объяснила Джозефина.
Джозефина Джексон сообщила, что выехала из Украины / Скриншот из соцсети Х
Что говорит закон о порнографии и фото для взрослых?
В Украине наказание за порнографию достаточно строгое.
- Производство или распространение взрослого контента – штраф или ограничение/лишение свободы до 3 лет.
- Если материалы попадают к несовершеннолетним – штраф больше, а тюремное заключение может достигать 5 лет.
- Доступ к детской порнографии наказывается до 6 лет заключения. О чем говорится в статье 301 Уголовного кодекса
За более серьезные нарушения закона о детской порнографии наказание еще строже:
- Получение, хранение или перемещение материалов – 2-6 лет тюрьмы.
- С целью сбыта или распространения – 7-10 лет заключения.
- Изготовление, распространение или принуждение детей к созданию контента – 8-12 лет заключения.