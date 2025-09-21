Сообщает Show 24 со ссылкой на ее страницу в соцсети Х (бывший Twitter).
В социальных сетях появились слухи, что порноактриса якобы дает взятки СБУ, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами. Она опровергла эту информацию, отметив, что сейчас находится за пределами Украины. Решение уехать женщина приняла после того, как полиция начала проверки и обыски моделей OnlyFans.
Решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне,
– объяснила Джозефина.
Джозефина Джексон сообщила, что выехала из Украины / Скриншот из соцсети Х
Что говорит закон о порнографии и фото для взрослых?
В Украине наказание за порнографию достаточно строгое.
- Производство или распространение взрослого контента – штраф или ограничение/лишение свободы до 3 лет.
- Если материалы попадают к несовершеннолетним – штраф больше, а тюремное заключение может достигать 5 лет.
- Доступ к детской порнографии наказывается до 6 лет заключения. О чем говорится в статье 301 Уголовного кодекса
За более серьезные нарушения закона о детской порнографии наказание еще строже:
- Получение, хранение или перемещение материалов – 2-6 лет тюрьмы.
- С целью сбыта или распространения – 7-10 лет заключения.
- Изготовление, распространение или принуждение детей к созданию контента – 8-12 лет заключения.