Повідомляє Show 24 з посиланням на її сторінку в соцмережі Х (колишній Twitter).

Не пропустіть Alina Pash, Дорофєєва і Дантес на одній сцені: у Києві відгримів грандіозний концерт Монатіка

У соціальних мережах з'явилися чутки, що порноакторка нібито дає хабарі СБУ, щоб уникнути проблем із правоохоронними органами. Вона спростувала цю інформацію, зазначивши, що наразі перебуває за межами України. Рішення виїхати жінка ухвалила після того, як поліція почала перевірки та обшуки моделей OnlyFans.

Вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні,

– пояснила Джозефіна.



Джозефіна Джексон повідомила, що виїхала з України / Скриншот з соцмережі Х

Що каже закон про порнографію та фото для дорослих?

В Україні покарання за порнографію досить суворе.

Виробництво чи розповсюдження дорослого контенту – штраф або обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Якщо матеріали потрапляють до неповнолітніх – штраф більший, а тюремне ув'язнення може сягати 5 років.

Доступ до дитячої порнографії карається до 6 років ув'язнення. Про що йдеться в статті 301 Кримінального кодексу

За серйозніші порушення закону про дитячу порнографію покарання ще суворіше: