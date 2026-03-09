После развода из-за измены: актер-воин Максим Девизоров закрутил роман с коллегой
- Полина Нестерова впервые рассказала об отношениях с актером и военным Максимом Девизоровым.
- Актриса планирует рассказать их историю любви, когда они будут помолвлены.
Украинская актриса Полина Нестерова впервые рассказала, что встречается с актером и военным Максимом Девизоровым. Правда, влюбленные не афишируют свои отношения, поэтому подробностями девушка не поделилась.
Об отношениях с Девизоровым Нестерова объявила в программе "Ближе к звездам". Новый выпуск вышел на ютуб-канале телеканала ТЕТ.
Полина Нестерова объяснила, что одна из причин, почему она не хочет делиться подробностями отношений с Максимом Девизоровым, – это то, что он военный.
Это единственный в моей жизни сейчас остров безопасности. И я к этому отношусь очень нежно, потому что действительно мало кто за тебя порадуется,
– добавила актриса.
В то же время Нестерова отметила, что расскажет историю любви с Девизоровым, когда они будут помолвлены.
Я имела отношения с актером. Прекрасные, замечательные отношения. Они органично, естественно завершились, но в инфопространстве остались какие-то интервью и, возможно, его нынешней девушке это может быть неприятно, моему нынешнему парню это может быть не очень приятно,
– отметила Полина.
Что известно о личной жизни Максима Девизорова
Напомним, ранее Максим Девизоров состоял в браке с актрисой Светланой Гордиенко. Они познакомились в 2021 году во время кастинга на спектакль "Одиссею, возвращайся домой" в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Позже Максим написал Светлане, а затем пригласил в кино на фильм "Вход в пустоту", который снял любимый режиссер женщины – Гаспар Ноэ. На первом свидании Девизоров подарил ей книгу по кинодраматургии, ведь знал, что Гордиенко планирует поступает на режиссуру.
В начале полномасштабного вторжения Девизоров пополнил ряды ВСУ, а через месяц от начала службы сделал предложение любимой через видеосвязь – кольцо он приобрел заранее.
В мае 2022 года Максим и Светлана поженились в Днепре. Среди гостей на свадьбе были только самые близкие: собратья актера и родители молодоженов. На следующее утро военный вернулся на фронт.
В июле 2024 года Гордиенко объявила о разводе с мужем, а через несколько дней сообщила о беременности. В августе актриса рассекретила, что родила мальчика, которого назвала Иосифом. Отцом ребенка является беглый актер Роман Соболевский.
Сам Девизор признавался, что возлюбленная ему изменила.