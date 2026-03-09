После развода из-за измены: актер-воин Максим Девизоров закрутил роман с коллегой

Украинская актриса Полина Нестерова впервые рассказала, что встречается с актером и военным Максимом Девизоровым. Правда, влюбленные не афишируют свои отношения, поэтому подробностями девушка не поделилась.

Об отношениях с Девизоровым Нестерова объявила в программе "Ближе к звездам". Новый выпуск вышел на ютуб-канале телеканала ТЕТ.

Тоже интересно Фейковый роман с Раминой и внезапная женитьба: как складывалась личная жизнь Виталия Козловского

Полина Нестерова объяснила, что одна из причин, почему она не хочет делиться подробностями отношений с Максимом Девизоровым, – это то, что он военный.

Это единственный в моей жизни сейчас остров безопасности. И я к этому отношусь очень нежно, потому что действительно мало кто за тебя порадуется,

– добавила актриса.

В то же время Нестерова отметила, что расскажет историю любви с Девизоровым, когда они будут помолвлены.

Я имела отношения с актером. Прекрасные, замечательные отношения. Они органично, естественно завершились, но в инфопространстве остались какие-то интервью и, возможно, его нынешней девушке это может быть неприятно, моему нынешнему парню это может быть не очень приятно,

– отметила Полина.

Максим Девизоров и Полина Нестерова / Фото из инстаграма Максима Девизорова

Что известно о личной жизни Максима Девизорова