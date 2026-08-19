Последние минуты жизни Хейден Панеттьери: рядом с актрисой оказался ее бывший тиран

Американская актриса Хейден Панеттьери не была одна в момент своей внезапной смерти. Выяснилось, что в последние минуты жизни рядом со звездой находился ее бывший бойфренд, который ранее привлекался к ответственности за насилие в семье.

Расследование трагической гибели 36-летней голливудской знаменитости набирает обороты. Как сообщает издание UNILAD, журналисты получили доступ к отчетам правоохранительных органов и выяснили, что 16 августа в квартире вместе с Хейден находились двое мужчин. Это ее скандальный бывший возлюбленный Брайан Хикерсон и его родной брат Зак.

В полицейском документе указано, что во время попыток медиков спасти жизнь Панеттьери Зак вел себя крайне эмоционально и не мог сдержать переживаний. Пока следователи держат в секрете, именно ли Брайан вызвал скорую помощь, когда актриса потеряла сознание. Ранее полицейские лишь отмечали, что на линию 911 звонил некий знакомый звезды.

Присутствие Хикерсона рядом с бывшей невестой Владимира Кличко в день ее смерти вызвало немало вопросов. Отношения Хейден и Брайана всегда сопровождались громкими скандалами и разрывами. Более того, в 2019 и 2020 годах мужчину арестовывали по обвинениям в жестоком избиении Панеттьери.