Розслідування трагічної загибелі 36-річної голлівудської знаменитості набирає нових обертів. Як повідомляє видання UNILAD, журналісти отримали доступ до звітів правоохоронців і з'ясували, що 16 серпня у квартирі разом із Гейден перебували двоє чоловіків. Це її скандальний екскоханий Браян Гікерсон та його рідний брат Зак.

У поліцейському документі вказано, що під час спроб медиків врятувати життя Панеттьєрі Зак поводився вкрай емоційно та не міг стримати переживань. Наразі слідчі тримають у таємниці, чи саме Браян викликав швидку допомогу, коли акторка втратила свідомість. Раніше копи лише зазначали, що на лінію 911 телефонував певний знайомий зірки.

Присутність Гікерсона поруч із колишньою нареченою Володимира Кличка в день її смерті викликала чимало запитань. Стосунки Гейден та Браяна завжди супроводжувалися гучними скандалами та розривами. Ба більше, у 2019 та 2020 роках чоловіка заарештовували за звинуваченнями у жорстокому побитті Панеттьєрі.

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Гейден Панеттьєрі і Браян Хікерсон / фото з інстаграму Остаточну причину трагедії слідчі досі не озвучили. За результатами попереднього розтину на тілі акторки не виявили жодних слідів травм, які могли б свідчити про насильницьку смерть. Однак на оприлюднених раніше аудіозаписах переговорів екстрених служб диспетчери згадували зупинку серця та ймовірне передозування. Також з'ясувалися плани акторки незадовго до її смерті. Як виявилося, Панеттьєрі збиралася до України, щоб провести час зі своєю донечкою від колишнього нареченого Володимира Кличка.



