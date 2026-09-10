"Мне надоело": Потап пожаловался на сложные выезды из Украины и объяснил, почему не возвращается

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) впервые подробно рассказал, как ему удавалось выезжать за границу в начале полномасштабной войны. Артист также откровенно признался, почему сейчас отказывается приезжать на родину.

В интервью российской журналистке рэпер заявил, что все его поездки в 2022 году были абсолютно официальными. По его словам, разрешения он получал от различных государственных и благотворительных организаций.

Это был один и тот же повод – благотворительная деятельность. И в зависимости от того, с какой целью ты едешь. Например, на съемки или прямой эфир, или марафон, или ты проводишь аукцион в Чикаго, то ты выезжаешь либо по поручению Министерства культуры, либо по поручению Министерства обороны. Я выезжал на благотворительную акцию, а параллельно еще и занимался коммерческой деятельностью,

– заявил Потап.

Сейчас артист, в отличие от своей жены Насти Каменских, в Киев не приезжает. Он жалуется, что процесс оформления документов для выезда слишком сложен, а в Украине для него пока нет возможности зарабатывать.

Сейчас не поехал, потому что это очень сложно. Я очень замучился, честно говоря. Каждый раз ты приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда уехать. Там для меня нет коммерческих концертов, в основном благотворительная работа. И поэтому сразу начинаешь думать, как уехать, потому что это все официально: письма, комиссии, пакет документов. И каждый раз это проблема. И когда 15 раз съездишь туда-обратно…,

– пожаловался он.

Потап / скриншот из видео

Артист также пожаловался на долгий путь. Он вспомнил маршруты через Варшаву, Кишинев и Будапешт. Поскольку у него нет дипломатического паспорта, ему приходилось пересекать границу на общих основаниях и стоять в очередях вместе с другими гражданами, что, по его словам, очень изматывало.

Немного утомляешься от этого. Длинные переезды, сложно выезжать туда-обратно, такая несвобода в этом плане, а работа находится за границей, поэтому, конечно, меня тянет туда, где я зарабатываю копейку,

– подытожил Потап.

А тем временем Настя Каменских оказалась в базе центра "Миротворец". Певицу внесли в базу "Миротворец" и окрестили "Настей Кистой".



