Выбрали другую жизнь: 7 знаменитостей, которые уехали из Украины и потеряли популярность

Украинский шоу-бизнес претерпел немалые изменения после начала полномасштабного вторжения. Не всем звездам удалось адаптироваться к новым реалиям и потребностям общества. К тому же многие знаменитости покинули Украину и стали оторванными от контекста войны и актуальных проблем.

Мнения относительно тех, кто выехал из страны, различны. Одни открыто осуждают таких артистов и называют их предателями, другие придерживаются мнения, что решение покинуть Украину – выбор каждого. Впрочем, называть этих звезд украинскими и в дальнейшем становится все сложнее. Но каждый может сделать этот вывод для себя самостоятельно. 24 Канал расскажет об артистах, которые после начала большой войны уехали и, похоже, не собираются возвращаться.

К слову Не только Ханде Эрчел: турецкие актеры, которые ездили в Россию во время войны

Олег Винник

Певец имел бешеную популярность в Украине, но выехал в начале полномасштабного вторжения и долгое время хранил молчание. Олег Винник в 2025 году возобновил активную деятельность и заявил, что не предавал Украину.

Артист говорит, что живет в Германии 25 лет и все это время даже не имеет украинского паспорта. Винник считает, что его выезд логичен и законен.

Но есть и другая версия. По словам бывшего продюсера артиста, Александра Горбенко, Олег Винник сбежал из Киева утром 24 февраля, а границу пересек 27. За рулем авто жены Горбенко якобы была Таюне (жена Винника), в машине также была семья продюсера, а певец "лежал под синим пледиком" на заднем сиденье, чтобы замаскироваться.

Супруга Александра это подтвердила. О "побеге в багажнике" также говорил другой продюсер, Вадим Лисица.

Алексей Потапенко

Потап до начала большой войны продюсировал нескольких артистов, сам выпускал треки и участвовал в различных телешоу. За неделю до полномасштабной войны Потап вместе с женой Настей Каменских уехали в Испанию. Там они и остались.

Сначала супруги собирали средства для Украины, давали многочисленные интервью, иногда приезжали в Киев, но впоследствии их деятельность в поддержку родины стихла.

Потап начал все чаще оказываться в центре скандалов: то говорил, что "заочно" был в теробороне, то делал странные сообщения, а в начале этого года "зашкварился" интервью для пропагандиста Юрия Дудя. Также он создал новый проект Slavic Balagan.

Настя Каменских

Настя Каменских чаще показывалась в Украине, чем ее муж Потап. Однако постоянные скандалы с его участием бросили тень и на карьеру певицы. Сейчас она работает над новым испаноязычным альбомом и даже социальные сети ведет на испанском языке, полностью сконцентрировавшись на иностранной аудитории.

Также Настя Каменских нарушила свое обещание не петь на русском и выступила с концертами за границей, исполнив свои русскоязычные хиты. И завершила это фразой о том, что "язык не имеет значения". Это стало последней точкой в сотрудничестве артистки с брендом "Золотой Век".

Влад Яма

Серебряный призер "Танцев со звездами", хореограф, звезда телевидения и судья многих проектов стал практически забытым в Украине. В первые дни полномасштабного вторжения он вместе с семьей уехал в Соединенные Штаты.

Сам танцовщик рассказывал, что еще 24 февраля 2022 года был в Украине и помогал эвакуироваться родителям. Однако доподлинно неизвестно, как именно ему удалось уехать. Сейчас Влад Яма продолжает жить с семьей за границей, где работает хореографом, ведущим и диджеем.

Александр Волошин

Украинский блогер-миллионник в 2024 году попал в громкий скандал из-за высказываний о переговорах с Россией на фоне обстрела детской больницы. Волошин заявлял, что ему поступают угрозы, именно поэтому он принял решение покинуть страну.

Рамина Эсхакзай впоследствии исследовала, что Александр сбежал в июле 2024 года как водитель микроавтобуса через систему "Шлях". Сам блогер говорил, что в видео журналистка наврала и вырвала фразы из контекста.

Ранее Волошин делился, что будет продолжать помогать военным, но впоследствии заявил, что "обиделся" на тех бойцов, которые от него отвернулись.

Юлия Санина

Лидер группы The Hardkiss и другие члены коллектива уже длительное время находятся за рубежом. Их выезд является довольно дискуссионным, ведь артистка говорит, что выехала с семьей за границу еще до полномасштабного вторжения.

Однако некоторые пользователи в соцсетях предполагали, что муж Юлии и другие музыканты выехали на Евровидение, которое Санина вела в Великобритании в 2023 году. Посты Юлии Саниной, ее интервью и даже отчеты о помощи ВСУ часто критикуют – часть аудитории не приняла решение семьи и коллектива покинуть Украину в сложное время.

Александр Эллерт

Юморист, автор "Квартала 95" и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной покинул Украину во время полномасштабной войны. Как рассказал Александр, он принял участие в концерте в США и после этого решил не возвращаться домой.

Эллерт утверждает, что пересек границу законно, к тому же дважды возвращался в Украину. За рубежом он строит карьеру заново – как комик, стендапер и шоумен. Из-за русского языка в соцсетях его часто критикуют украинские фаны.