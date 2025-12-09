Обрали інше життя: 7 знаменитостей, які виїхали з України й втратили популярність

Український шоубізнес зазнав чималих змін після початку повномасштабного вторгнення. Не всім зіркам вдалося адаптуватися до нових реалій та потреб суспільства. До того ж чимало знаменитостей покинули Україну та стали відірваними від контексту війни й актуальних проблем.

Думки щодо тих, хто виїхав з країни, є різними. Одні відкрито засуджують таких артистів і називають їх зрадниками, інші дотримуються думки, що рішення покинути Україну – вибір кожного. Утім, називати цих зірок українськими і надалі стає щоразу складніше. Та кожен може зробити цей висновок для себе самостійно. 24 Канал розповість про артистів, які після початку великої війни виїхали й, схоже, не збираються повертатися.

Олег Винник

Співак мав шалену популярність в Україні, але виїхав на початку повномасштабного вторгнення та тривалий час зберігав мовчання. Олег Винник у 2025 році відновив активну діяльність та заявив, що не зраджував Україну.

Артист каже, що живе в Німеччині 25 років і весь цей час навіть не має українського паспорта. Винник вважає, що його виїзд логічний та законний.

Але є й інша версія. За словами колишнього продюсера артиста, Олександра Горбенка, Олег Винник втік з Києва зранку 24 лютого, а кордон перетнув 27. За кермом авто дружини Горбенка нібито була Таюне (дружина Винника), в машині також була сім'я продюсера, а співак "лежав під синім пледиком" на задньому сидінні, щоб замаскуватися.

Дружина Олександра це підтвердила. Про "втечу в багажнику" також казав інший продюсер, Вадим Лисиця.

Олексій Потапенко

Потап до початку великої війни продюсував кількох артистів, сам випускав треки і брав участь у різних телешоу. За тиждень до повномасштабної війни Потап разом з дружиною Настею Каменських поїхали до Іспанії. Там вони і залишилися.

Спершу подружжя збирали кошти для України, давали численні інтерв'ю, інколи приїжджали до Києва, але згодом їхня діяльність на підтримку батьківщини стихла.

Потап почав все частіше опинятися у центрі скандалів: то говорив, що "заочно" був у теробороні, то робив дивні дописи, а на початку цього року "зашкварився" інтерв'ю для пропагандиста Юрія Дудя. Також він створив новий проєкт Slavic Balagan.

Настя Каменських

Настя Каменських частіше показувалася в Україні, ніж її чоловік Потап. Однак постійні скандали за його участю кинули тінь і на кар'єру співачки. Зараз вона працює над новим іспаномовним альбомом і навіть соціальні мережі веде іспанською мовою, повністю сконцентрувавшись на іноземній аудиторії.

Також Настя Каменських порушила свою обіцянку не співати російською та виступила з концертами за кордоном, виконавши свої російськомовні хіти. І завершила це фразою про те, що "мова не має значення". Це стало останньою крапкою у співпраці артистки з брендом "Золотий Вік".

Влад Яма

Срібний призер "Танців з зірками", хореограф, зірка телебачення та суддя багатьох проєктів став практично забутим в Україні. У перші дні повномасштабного вторгнення він разом з сім'єю виїхав до Сполучених Штатів.

Сам танцівник розповідав, що ще 24 лютого 2022 року був в Україні та допомагав евакуюватися батькам. Однак достеменно невідомо, як саме йому вдалося виїхати. Зараз Влад Яма продовжує жити з сім'єю за кордоном, де працює хореографом, ведучим та діджеєм.

Олександр Волошин

Український блогер-мільйонник у 2024 році потрапив у гучний скандал через висловлювання щодо перемовин з Росією на тлі обстрілу дитячої лікарні. Волошин заявляв, що йому надходять погрози, саме тому він ухвалив рішення покинути країну.

Раміна Есхакзай згодом дослідила, що Олександр втік у липні 2024 як водій мікроавтобуса через систему "Шлях". Сам блогер казав, що у відео журналістка набрехала й вирвала фрази з контексту.

Раніше Волошин ділився, що продовжуватиме допомагати військовим, але згодом заявив, що "образився" на тих бійців, які від нього відвернулися.

Юлія Саніна

Лідерка гурту The Hardkiss та інші члени колективу вже тривалий час перебувають за кордоном. Їхній виїзд є доволі дискусійним, адже артистка каже, що виїхала з сім'єю за кордон ще до повномасштабного вторгнення.

Однак деякі користувачі у соцмережах припускали, що чоловік Юлії та інші музиканти виїхали на Євробачення, яке Саніна вела у Великій Британії у 2023 році. Дописи Юлії Саніної, її інтерв'ю і навіть звіти про допомогу ЗСУ часто критикують – частина аудиторії не прийняла рішення сім'ї та колективу покинути Україну у складний час.

Олександр Еллерт

Гуморист, автор "Кварталу 95" та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиної покинув України під час повномасштабної війни. Як розповів Олександр, він взяв участь у концерті в США та після цього вирішив не повертатися додому.

Еллерт стверджує, що перетнув кордон законно, до того ж двічі повертався в Україну. За кордоном він будує кар'єру заново – як комік, стендапер та шоумен. Через російську мову в соцмережах його часто критикують українські фани.