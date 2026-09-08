Перерос отца и стал настоящим красавцем: как выглядит 18-летний сын Потапа и Ирины Горовой

Единственному сыну бывшей звездной пары Потапа и Ирины Горовой исполнилось 18 лет. По случаю праздника родители поделились свежими снимками с юношей, который немало удивил пользователей сети своим взрослым видом

Андрей Потапенко ведет довольно закрытый образ жизни и крайне редко публикует что-либо в соцсетях. Поэтому новые фотографии и видео с празднования стали настоящим эксклюзивом. На кадрах видно, что парень заметно повзрослел и стал настоящим красавцем. К тому же юноша уже перерос своего звездного отца, рост которого составляет 195 сантиметров.

В праздничном ролике Потап вместе с наследником прогуливаются по городу. Именинник продемонстрировал свои способности, обращаясь к камере на разных языках под ритмичный рэп-мотив.

Интересной деталью стало то, что в конце видео скандальный рэпер заговорил на украинском языке, гордо сообщив о совершеннолетии сына.

Помимо ролика, артист опубликовал совместное селфи, лаконично подписав его словами "сладкие 18". Судя по кадрам, встреча родственников состоялась за границей.

Потап с сыном / фото из инстаграма

Стоит отметить, что сын звездной бывшей супружеской пары старается вести неприметный образ жизни и крайне редко появляется в соцсетях. В 2025 году продюсер Ирина Горовая рассказала, что ее сын стал учеником престижной британской школы ACS International School Cobham. Туда юноша поступил сразу после получения предыдущего образования для продолжения своего обучения. Юноша интересуется гуманитарными науками и активно играет в баскетбол.

Потап оказался в центре очередного громкого скандала после того, как публично раскритиковал внешность Славы Демина, однако известный шоумен не замедлил дать достойный ответ певцу.

