Андрій Потапенко веде досить непублічний спосіб життя та вкрай рідко публікує щось у соцмережах. Тому нові фотографії та відео зі святкування стали справжнім ексклюзивом. На кадрах видно, що хлопець помітно змужнів і став справжнім красенем. До того ж юнак уже переріс свого зіркового батька, зріст якого становить 195 сантиметрів.

У святковому ролику Потап разом зі спадкоємцем прогулюються містом. Іменинник продемонстрував свої здібності, звертаючись до камери різними мовами під ритмічний реп-мотив.

Цікавою деталлю стало те, що наприкінці відео скандальний репер заговорив українською мовою, гордо повідомивши про повноліття сина.

Окрім ролика, артист опублікував спільне селфі, лаконічно підписавши його про "солодкі 18". Судячи з кадрів, зустріч родичів відбулася за кордоном.

Потап з сином / фото з інстаграму

Варто зазначити, що син зіркового експодружжя намагається вести непублічний спосіб життя і вкрай рідко з'являється в соцмережах. У 2025 році продюсерка Ірина Горова поділилася, що її син став студентом престижної британської школи ACS International School Cobham. Туди юнак вступив одразу після здобуття попередньої освіти для продовження свого навчання. Юнак цікавиться гуманітарними науками та активно грає в баскетбол.

Потап опинився в центрі чергового гучного скандалу після того, як публічно розкритикував зовнішність Слави Дьоміна, проте відомий шоумен не забарився з гідною відповіддю співаку.

