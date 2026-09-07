Відповідне відео Потап опублікував у соцмережі TikTok, спілкуючись російською мовою. У кадрі репер поскаржився, що за останні три з половиною роки вони з Настею нібито нікого з колег публічно не чіпали, натомість самі часто ставали об'єктами критики та жартів з боку українського шоу-бізнесу.

Наші колеги, яких ми вважаємо колегами, жодного разу не обговорювали нас, жодного разу не висміювали... Але незнайомі люди з якогось шоу-бізнесу, наприклад, українського, дозволяли собі якісь гострі зауваження на нашу адресу, жарти,

– заявив він у відео.

Після цього Потап запропонував "змінити правила гри" та почати публічно обговорювати інших українських артистів. Проте Настя Каменських цю ідею одразу відкинула, назвавши подібний формат "жахливо нудним".

Попри відмову дружини, репер вирішив навести конкретний приклад і згадав ведучого та інтерв'юера Славу Дьоміна, недоброзичливо охарактеризувавши його. Ба більше, шоумен дозволив собі недоречні коментарі щодо зовнішності колеги, заявивши, що у Дьоміна нібито навіть "форма голови не цікава".

Реакція Слави Дьоміна не забарилася. Ведучий різко відповів на випад у свій бік через сторіз в Instagram, висміявши рівень гумору репера.

Пі***би лисиною і формою голови. Як на мене, жарти рівня 2010 року, де, напевно, Олексій ментально лишився,

– написав Дьомін.

Окрім того, ведучий додав, що не бачить сенсу в подібних публічних перепалках за спиною, нагадавши, що вони добре знайомі. Дьомін закликав Потапа та Настю звертатися безпосередньо, адже його особистий номер телефону не змінювався вже понад десять років.

Слава Дьомін про Потапа і Настю / скриншот з інстаграму

Потап останнім часом спровокував навколо себе стільки скандалів, що Андрій Хливнюк готовий відмовитися від звання "Заслуженого артиста" через висловлювання співака.

