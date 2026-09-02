На своїй сторінці у фейсбуці фронтмен залишив емоційний допис. Він наголосив, що владі рано чи пізно доведеться переглянути списки нагороджених артистів. Водночас головне питання полягає в тому, за яку саме позицію забиратимуть ці відзнаки – проукраїнську чи антиукраїнську.
Позбавляти звань і нагород „діячів культури“ все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраїнську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого „заслуженого“, в такій компанії це лютий "крінж",
– написав Хливнюк.
Допис Андрія Хлиінюка / скриншот з фейсбуку
Хоча музикант не став називати конкретних імен, його слова пролунали на тлі гучного мовного скандалу навколо Потапа. Нещодавно репер разом із Настею Каменських показав відео з відпочинку на яхті. У підписі до ролику подружжя фактично прикрило використання російської мови поняттям свободи.
Боже, пробачте нам, будь ласка, за те, що говоримо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття як... Свобода,
– йшлося в публікації.
Потап і Настя Каменських / фото з інстаграму
Після таких заяв українці почали масово вимагати забрати у Потапенка звання заслуженого артиста. Сам продюсер відреагував на обурення суспільства доволі саркастично. Він повідомив, що готовий відмовитися від нагороди, проте запропонував натомість дати йому статус народного.
Бачу, в країні вже вирішені усі проблеми. Залишилося найважливіше – забрати у Потапа звання заслуженого артиста України. Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру – я готовий. Добровільно віддам,
– висловився репер.
До речі, Юрій Горбунов чесно зізнався, чи підтримує зв'язок з кумом Потапом.