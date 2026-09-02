На своей странице в фейсбуке фронтмен оставил эмоциональный пост. Он подчеркнул, что властям рано или поздно придется пересмотреть списки награжденных артистов. В то же время главный вопрос заключается в том, за какую именно позицию будут лишать этих наград – за проукраинскую или антиукраинскую.

Лишать званий и наград "деятелей культуры" все равно придется. Вопрос только в том, за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не против лишиться своего "заслуженного" – в такой компании это жуткий "кринж",

– написал Хливнюк.

Пост Андрея Хлывнюка / скриншот из фейсбука

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Хотя музыкант не стал называть конкретных имен, его слова прозвучали на фоне громкого языкового скандала вокруг Потапа. Недавно рэпер вместе с Настей Каменских показал видео с отдыха на яхте. В подписи к ролику супруги фактически оправдали использование русского языка понятием свободы.

Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что мы говорим на русском языке, мы совсем забыли, что существует такое понятие, как... Свобода,

– говорилось в публикации.

Потап и Настя Каменских / фото из инстаграма

После таких заявлений украинцы начали массово требовать лишить Потапенко звания заслуженного артиста. Сам продюсер отреагировал на возмущение общества довольно саркастично. Он сообщил, что готов отказаться от награды, однако предложил взамен присвоить ему статус народного артиста.

Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины. Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру – я готов. Добровольно отдам,

– заявил рэпер.

Кстати, Юрий Горбунов честно признался, поддерживает ли связь с кумом Потапом.

