Після початку повномасштабного вторгнення Потап живе і працює за кордоном і неодноразово потрапляв у скандали через свої публічні заяви про війну в Україні і не тільки. Юрій Горбунов уперше за тривалий час розповів про їхні стосунки з кумом. Про це він сказав у програмі "Тур зірками".

Телеведучий наголосив, що не хоче оцінювати чужий вибір, але зазначив, що спілкування між ним і Потапом припинилося.

При цьому на початку великої війни Горбунов ще зберігав стримане ставлення до кума, який виїхав за кордон. Тоді він сподівався, що артист повернеться в Україну, однак із часом їхнє спілкування зійшло нанівець.

Ні, ми давно не спілкувалися, не списувалися, не розмовляли. Ну, як є, так є. Кожен сам вибирає, де йому жити, що робити і як боротися з тією історією, яку ми зараз маємо в нашому житті,

– підкреслив шоумен.

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Горбунов також розповів, що родина намагається приділяти Івану достатньо уваги, щоб він не відчував відсутності хрещеного батька. За його словами, хлопчик отримує багато тепла, турботи та подарунків від близьких.

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Раніше ми писали детальний матеріал про те, де зараз і як живуть Потап і Настя Каменських.