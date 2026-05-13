Разводится во второй раз: LELÈKA впервые рассказала о личной жизни
- LELÈKA рассказала о своей личной жизни.
- Она подчеркнула, что первый брак был деструктивным, а второй был основан на честности и открытости, но тоже не сложился.
Представительница Украины на Евровидении в новом интервью делилась деталями не только о своем выступлении на конкурсе, но и заговорила о личном. LELÈKA призналась, что один раз уже состояла в браке, а сейчас во второй раз разводится.
LELÈKA вспомнила, что ее первые серьезные отношения переросли в брак. Она примерно в 23 года вышла замуж, а впоследствии переехала с мужем в Германию. Об этом исполнительница рассказала в интервью на канале "Розмова".
Виктория объяснила, почему не сложились ее первый брак. По ее словам, это были деструктивные отношения как для нее, так и для ее мужа.
Я была молодой и наивной. У меня не было восприятия себя как личности и были очень шаблонные представления,
– рассказала певица.
LELÈKA поделилась, что в тот период еще не умела понимать свои чувства и потребности другого человека, а просто пыталась подстраиваться под ситуацию и стать идеальной женой. Такой же безупречности от нее и ожидали в семье.
"В какой-то момент я осознала, что люблю петь, я целеустремленная, много читаю, смотрю, учусь, и у меня есть потребность в реализации. Чувствовала это напряжение в середине. Поняла, что мое представление об отношениях и то, куда меня несет, идет в разрез", – вспомнила LELÈKA.
Поэтому отношения не сложились. Впоследствии Виктория вышла замуж во второй раз – за участника своей группы. Это были здоровые и классные отношения, где есть пространство для каждого. Ни о чем не жалею, очень благодарна. Красота, романтика, честность, открытость и верность, – рассказала певица.
Однако, к сожалению, сейчас у них продолжается бракоразводный процесс. Артистка рассказала, что в этом никто не виноват, они просто пришли к общему решению.
Поняли, что те желания, потребности, которые у меня есть, он их не сможет закрыть. А они для меня важны. Я не хочу, ни чтобы он себя ломал, ни чтобы я себя ломала. Мы с грустью осознали, что это должно закончиться, если это для меня важно,
– поделилась LELÈKA.
Сейчас Виктория хочет отношений, но пока наслаждается тем временем, которое может провести наедине. Чтобы понять, как чувствуешь себя, когда ты сам.
Что известно о LELÈKA?
Это музыкальный проект Виктории Лелеки, который артистка основала в 2016 году в Берлине.
Певица училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидении имени Карпенко-Карого, сначала работала актрисой. Впоследствии продолжила получать музыкальное образование в Германии.
За последние десять лет артистка выпустила пять альбомов, много песен и создала саундтреки для сериалов.