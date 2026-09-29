"Ей трудно поверить, что он ушел навсегда": семья переживает за Кайю Гербер после смерти брата

На прошлой неделе скончался единственный сын супермодели Синди Кроуфорд и ее мужа Рэнди Гербера – Пресли. Ему было 27 лет. У супругов осталась дочь Кайя, которой 25 лет. Брат и сестра были очень близки, а Кайя неоднократно называла Пресли своим лучшим другом.

По данным издания The Daily Mail, которое пообщалось с источником, близким к семье, девушке тяжело пережить смерть брата. Сейчас родители и друзья стараются как можно больше поддерживать ее.

Кайя очень опечалена. Ей трудно поверить, что ее брат ушел навсегда. Она еще не до конца осознает это, и, разумеется, ей очень трудно все это пережить,

– сообщил источник, близкий к семье.

По его словам, семья переживает за Кайю, однако девушка не остается одна в этот сложный период. Помимо родителей, ее поддерживают парень Льюис и его отец Билл. Также рядом с Кайей ее давние друзья, с которыми она выросла в Малибу. Многие из них связались с девушкой после смерти Пресли, чтобы поддержать ее.

Кайя Гербер с братом, мамой и отцом / Фото Getty Images

На фоне трагедии дочь Синди Кроуфорд также приостановила работу. Сейчас она взяла паузу в модельной и актерской карьере, чтобы оправиться от потери.

У Кайи был очень насыщенный график, и она отложила немало рабочих дел, чтобы справиться с этой ситуацией. Все отнеслись к этому с пониманием. Я не знаю, когда она вернется к работе,

– рассказал источник.

Кайя Гербер / Фото Getty Images

Смерть Пресли Гербера расследует полиция Санта-Моники. Его нашли мертвым 20 сентября 2026 года в элитном реабилитационном центре Resolutions Living в этом городе. Правоохранители рассматривают версию передозировки.

Известно, что Пресли боролся с зависимостью, которая началась еще в подростковом возрасте, когда он работал в модельной индустрии. Его родители годами пытались помочь сыну справиться с этой проблемой.

Ранее в сети появились жуткие подробности смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд.