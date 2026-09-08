Как отец и дядя: принц Джордж начал учебу в Итонском колледже

Принц Джордж начал учебу в Итонском колледже. В свой первый учебный день 13-летний принц приехал вместе с родителями – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Об этом сообщило издание BBC.

Ранее британские СМИ высказывали предположения о том, где именно будет учиться старший сын принца Уильяма. До поступления в Итон Джордж учился в частной школе Lambrook в Беркшире. Среди возможных вариантов для дальнейшего обучения называли несколько престижных школ. В итоге семья выбрала Итон – одно из самых известных частных учебных заведений Великобритании.

Таким образом, Джордж продолжил семейную традицию. В свое время здесь учились его отец принц Уильям, дядя принц Гарри и граф Спенсер.

Отныне принц будет жить не дома, а непосредственно на территории колледжа. В Итоне есть 25 отдельных пансионов, где проживают ученики. В каждом из них проживает примерно 55 школьников в возрасте от 13 лет. За детьми постоянно присматривают сотрудники школы.

Принца уже сфотографировали в традиционной форме Итона. Он был одет в черный фрак, жилет и белый жесткий воротник.

Итон считается одной из самых престижных частных школ Великобритании, где в свое время учились 20 будущих премьер-министров страны. Ранее мы рассказывали, во сколько обойдется обучение принца Джорджа в престижном колледже.