Мегзит отменяется: принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Похоже, жизнь в Америке немного надоела герцогам Сассекским. Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся к грандиозному возвращению на родину. После шести лет жизни за океаном бунтарская чета снова переезжает в Соединенное Королевство.

Как сообщает BBC, большой переезд звездной семьи запланирован уже на конец августа. Правда, роскошные королевские дворцы пара занимать не будет. Влюбленные решили поселиться в частной резиденции, расположенной за пределами Лондона. При этом продавать свое калифорнийское поместье в Монтесито они пока не планируют.

Главным поводом для такого быстрого возвращения стало обучение их наследников. Уже в сентябре семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет пойдут в местную британскую школу. Супруги уже успели внести имена малышей в списки учеников одного из учебных заведений.

Меган Маркл с принцем Гарри и дочерью / фото из инстаграма

Интересно, что король Чарльз III узнал о планах младшего сына лишь в эти выходные. Несмотря на все прошлые громкие скандалы, монарх отреагировал очень тепло. Он невероятно обрадовался возможности чаще видеться с внуками в неформальной обстановке. Говорят, что на решение Сассекских сильно повлияло их июльский визит в Великобританию и гостеприимство короля.

Меган Маркл с принцем Гарри и королем Чарльзом III / Getty Images

Однако возвращение Гарри и Меган вовсе не означает, что они снова возьмутся за работу на корону. Официальный статус пары не изменится – они и впредь будут оставаться частными лицами, не исполняющими обязанностей членов королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри / Getty Images

Кроме того, полностью открытым остается болезненный вопрос их безопасности. Поскольку супруги сложили полномочия, государственная охрана им не предоставляется. В свое время Гарри даже судился за это право, ведь очень боялся привозить жену и детей в страну без надлежащей защиты.

Однако совсем недавно Меган Маркл отказалась от своего королевского титула, попросив называть ее просто по имени. Более того, ее представители даже требовали удалить любые упоминания о ее причастности к королевской семье.