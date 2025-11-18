Принц Гарри и Меган Маркл встретились со звездным астрологом из Украины
- Принц Гарри и Меган Маркл встретились с астрологом Анжелой Перл во время визита в Нью-Йорк.
- Анжела Перл опубликовала в инстаграме фото с герцогом и герцогиней Сассекскими, а также поделилась письмом с благодарностью от них, датированным 24 октября 2025 года.
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с австралийским звездным астрологом Анжелой Перл, которая родом из Украины. СМИ пишут, что женщина родилась в Николаевской области.
Несколько дней назад Анжела опубликовала в инстаграме фото с герцогом и герцогиней Сассекскими, сделанным во время их недавнего визита в Нью-Йорк, передает 24 Канал. Астролог также показала письмо супругов, в котором они намекнули, что планируют посетить Австралию.
До сих пор в восторге от этого особого вечера. Спасибо, принцу Гарри и Меган, за теплое приглашение и вдохновенный разговор,
– написала Анжела Перл под фотографией.
Некоторые предложения из письма, которое написали королевские супруги, звездный астролог заблюрила. Оно датировано 24 октября 2025 года и обозначено как "Личное общение".
Дорогая Анжела, мы хотели поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам. Ваша энергия и проницательность были таким желанным дополнением. Отдельно мы надеемся, что ваша семья в Украине остается в безопасности, и мы с нетерпением ждем дальнейшей связи, особенно когда мы планируем снова посетить Австралию,
– говорится в письме принца Гарри и Меган Маркл.
Для справки! Анжела Перл ведет деятельность на русском языке. Она продает курсы и вебинары, а также ежемесячно делает прогнозы для всех знаков зодиака. Страница астролога в инстаграме насчитывает более 600 тысяч подписчиков.
Почему возможный визит Сассекских в Австралию важен?
Как пишет People, возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Австралию будет значительным. Это будет первый визит пары в страну после того, как они сложили королевские обязанности и переехала в Калифорнию.
В октябре 2018 года Гарри и Меган отправились в свой первый королевский тур по Австралии и Новой Зеландии, который длился 16 дней. Во время поездки дворец объявил, что супруги ждут первого ребенка.
В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских обязанностей и переехали в США. В 2024 вернулись к путешествиям, похожих на королевские туры, в частности посетили Нигерию и Колумбию.
Отметим, что в 2024 году Австралию посетили король Чарльз III и королева Камилла. В сентябре премьер-министр страны Энтони Албанез выразил надежду, что вскоре приедут принц Уильям и Кейт Миддлтон.