Принц Гарри и Меган Маркл встретились со звездным астрологом из Украины

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с австралийским звездным астрологом Анжелой Перл, которая родом из Украины. СМИ пишут, что женщина родилась в Николаевской области.

Несколько дней назад Анжела опубликовала в инстаграме фото с герцогом и герцогиней Сассекскими, сделанным во время их недавнего визита в Нью-Йорк, передает 24 Канал. Астролог также показала письмо супругов, в котором они намекнули, что планируют посетить Австралию.

Смотрите также Редкий выход в свет: Меган Маркл и принц Гарри поразили стильными "капл луками"

До сих пор в восторге от этого особого вечера. Спасибо, принцу Гарри и Меган, за теплое приглашение и вдохновенный разговор,

– написала Анжела Перл под фотографией.

Принц Гарри, Анжела Перл и Меган Маркл / Фото из инстаграма астролога

Некоторые предложения из письма, которое написали королевские супруги, звездный астролог заблюрила. Оно датировано 24 октября 2025 года и обозначено как "Личное общение".

Дорогая Анжела, мы хотели поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам. Ваша энергия и проницательность были таким желанным дополнением. Отдельно мы надеемся, что ваша семья в Украине остается в безопасности, и мы с нетерпением ждем дальнейшей связи, особенно когда мы планируем снова посетить Австралию,

– говорится в письме принца Гарри и Меган Маркл.

Письмо принца Гарри и Меган Маркл / Фото из инстаграма Анжелы Перл

Для справки! Анжела Перл ведет деятельность на русском языке. Она продает курсы и вебинары, а также ежемесячно делает прогнозы для всех знаков зодиака. Страница астролога в инстаграме насчитывает более 600 тысяч подписчиков.

Почему возможный визит Сассекских в Австралию важен?