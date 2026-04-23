Этот путь не приносит победителя, – принц Гарри эмоционально обратился к Путину на форуме в Киеве

23 апреля принц Гарри прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он уже выступил на Киевском форуме по безопасности.

В своей речи герцог Сассекский обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает ITV.

Принц Гарри сказал Владимиру Путину, что еще есть момент, чтобы остановить войну против Украины.

В течение многих лет этой войны, с огромными потерями и ограниченными достижениями, становится все очевиднее, что этот путь не приносит победителя – только новые потери. Президент Путин, ни одна нация не выигрывает от постоянной гибели людей, свидетелями которой мы являемся,

– обратился он к российскому диктатору.

Во время своего выступления герцог Сассекский не упомянул имя Дональда Трампа, однако заявил, что имеет послание к "американскому руководству".

Гарри отметил, что США играют "особую роль" в российско-украинской войне, ведь, когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, Америка обязалась защищать ее границы и суверенитет.

Это момент для американского лидерства – момент, когда Америка должна показать, что она может выполнять свои международные договорные обязательства – не из милосердия, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности,

– обратился принц к администрации Трампа.

Как пишет The Sun, герцог Сассекский заявил, что Украина заслужила "уважение мира". Он раскритиковал мировых лидеров, которые нарушают международное право.

Уважение имеет значение. Потому что когда лидеры действуют без уважения – к суверенитету, к международному праву, к человеческой жизни – уважение, однажды утраченное, редко восстанавливается. И никогда не быстро,

– добавил Гарри.

Принц осудил "нападения на гражданское население, массовые убийства, пытки, сексуальное насилие и принудительную депортацию целых групп населения", в частности детей.

Насильственное перемещение детей из одной национальной группы в другую – это не просто военное преступление, это может быть актом геноцида, если его осуществлять с целью уничтожения идентичности народа. Это не побочный вред. Это не хаос войны, перекидывающийся на другие страны. Это организованный, систематический, преднамеренный акт, рассчитанный на то, чтобы продолжаться еще долго после окончания боевых действий,

– сказал он.

