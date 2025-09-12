В пятницу, 12 сентября, принц Гарри прибыл в Киев. Его визит в Украину не анонсировали.

Гарри приехал в столицу Украины на поезде. Укрзализныця опубликовала в инстаграме видео прибытия принца, пишет Show 24.

Принц Гарри приехал в Киев, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, которые вызвала Россия за время полномасштабного вторжения. Кроме того, он планирует встретиться с украинскими ветеранами и высокопоставленными чиновниками.

На видео герцог Сассекский выходит из поезда и обнимается с генеральным директором реабилитационного центра Superhumans Center во Львове Ольгой Рудневой, а также разговаривает с представителями Укрзализныци.

Кстати, Гарри вручили подарок – фирменную чашку украинской компании.

Во время визита Гарри и команда его фонда "Игры непокоренных" хотят подробно описать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных. Он посетит Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что принц встретится с 200 ветеранами и премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Герцог Сасакский рассказал, что сначала его пригласила в Киев Ольга Руднева, когда они случайно встретились в Нью-Йорке. Впоследствии мужчина получил официальное приглашение.